День Василя: як оригінально привітати

14 січня в Україні святкують день Василя Великого. Цього Святого вважають покровителем землеробства, і саме тому в цей день основним обрядом було засівання осель зерном.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як оригінально привітати Днем Василя.

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Василь Великий – архієпископ Кесарії Кападокійської, вселенський учитель церкви. Він був аскетом, богословом і вченим, автором кодексу чернечого життя. Йому належить вислів: "Скільки віднімеш від тіла, стільки додаси сили душі".

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Василь, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

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З Днем ангела вітаю,

Гори щастя вам бажаю.

В гаманці щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших,

Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють,

Відпочинку цілий рік,

Рівних удачливих доріг.

Хай здоров'я тішить вас,

Буде міцним, як алмаз!

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