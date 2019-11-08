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8 листопада • оновлено в 06:30
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День української писемності та мови: що це за свято – 9 листопада

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День української писемності та мови відзначається в Україні щороку 9 листопада. А за православним календарем цього дня вшановують пам'ять Преподобного Нестора Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

У День української писемності та мови OBOZREVATEL підготував інформацію про свято, його історію, традиції та привітання.

День української писемності та мови: історія свята

День української писемності та мови як щорічне державне свято було встановлено 1997 року указом президента України Леоніда Кучми – на підтримку "ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства".

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Свята та пам'ятні дати листопада: що відзначається

Свято було присвячене пам'яті українського літописця преподобного Нестора – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

Нестор Літописець – київський літописець і письменник-агіограф. З 1073 року Нестор – чернець Києво-Печерського монастиря. Він також є автором "Житія святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського".

Преподобний Нестор – літописець часів Київської Русі, історик і богослов.

Преподобний Нестор – літописець часів Київської Русі, історик і богослов.

Фото: ruvera.ru

Нестор вважається, за одною версією, упорядником, за іншою, – автором "Повісті временних літ". Помер і похований у Києво-Печерській лаврі.

День української писемності та мови: як відзначають

Традиційно в День української писемності та мови покладають квіти до пам’ятника Несторові Літописцю.

З 2000 року в День української писемності та мови в прямому ефірі "Українського радіо" транслюють "Диктант національної єдності", який може написати кожен бажаючий.

9 листопада відзначають найкращих популяризаторів українського слова

9 листопада відзначають найкращих популяризаторів українського слова

Фото: ks-rda.gov.ua

Крім того, в День української писемності та мови стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, щорічна кількість учасників якого сягає понад 5 мільйонів з 20 країн світу.

Раніше також існувала традиція, коли 9 листопада батьки відводили дітей до школи, а потім йшли до церкви, ставили свічку перед образом Нестора Літописця і молилися, аби він допоміг дитині в навчанні.

День української писемності та мови як державне свято щороку відзначається в Україні 9 листопада

День української писемності та мови як державне свято щороку відзначається в Україні 9 листопада

фото: bizslovo.org

Цього дня також відзначають найкращих популяризаторів українського слова, заохочують видавництва, що видають україномовну літературу, проводять регіональні тематичні конкурси тощо.

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Вітання в День української писемності та мови

Із Днем української писемності та мови доречно вітати віршами українських поетів, присвячених рідній мові.

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РІДНА МОВА

Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім’я твоє

Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.

Д. Павличко

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Тема
свята
Місце
Україна
Теги
українська мова свято
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Mega Death
Mega Death
Весело жить на Украине)))
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Нестор знает, шо вон украинец?))
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