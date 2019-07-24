День святої княгині Ольги: заборони, історія та традиції

В Україні 24 липня святкують день святої рівноапостольної княгині Ольги, яка внесла величезний внесок у прийняття християнства на Русі.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися читачам з історією цього свята, а також з традиціями, прикметами і заборонами.

День святої Ольги – історія свята

Свята рівноапостольна княгиня Ольга Художник – Микола Бруні / Вікіпедія

Легендарна жінка стала дружиною князя Київського Ігоря у 903 році. В "Повісті временних літ" її ім'я згадується з моменту одруження: "І привели йому жону із Пскова іменем Ольга". За однією з версій, вона належала до роду князів Ізборських – однієї з давньоруських княжих династій, а звали варязьким ім'ям Хельга, (Ольга, Вольга). Переказ називає батьківщиною Ольги село Вибути, що було розташовано неподалік від Пскова, де вперше вона і зустрілася з майбутнім чоловіком.

Після одруження князь вирушив у похід на греків, а повернувся з нього вже батьком: народився син Святослав. Незабаром Ігор був убитий древлянами, а його місце зайняла княгиня, яка мудро правила протягом 15 років.

Свята княгиня Ольга Ікона / Вікіпедія

З ім'ям Ольги пов'язують прихід християнства в Київську Русь, так як у 954 році княгиня здійснила паломництво в Константинополь, де прийняла святе хрещення і отримала церковне ім'я Олена. Ольгу вважають покровителькою православної віри.

Завдяки їй почали будувати храми, встановлювати хрести і знищувати язичницьку символіку. І вже пізніше її онук, князь Володимир, хрестив Русь.

День святої Ольги – заборони

24 липня в жодному разі не можна сваритися і лаятися. При чому не тільки між собою. Заборонено лаяти долю, певні речі та події. Також під заборону потрапляє важка праця: прибирання, прання, рукоділля.

День святої княгині Ольги – традиції

Свята Ольга З книги князя Оболенського. Про первісний руський літопис

Щорічно в храмах цього дня проходить святкове богослужіння. Ольгам рекомендується відвідати церкву і помолитися за своє здоров'я, віру і сім'ю, а також про втіху вдів. Також молоді дівчата можуть попросити святу про вдале заміжжя.

Свята Ольга вважається покровителькою милосердя, так як вона допомагала добрим і карала злих. У народі раніше було прийнято виходити в поле і заготовляти сіно на зиму. Також прийнято робити привітання з днем княгині Ольги.

День святої княгині Ольги – прикмети

Сонячна погода на святу Ольгу – буде багатий урожай. Дощі ллють – можна чекати на гарний улов риби.

Коли святкують день княгині Ольги: ця дата щорічно потрапляє на 24 липня, тому легко запам'ятати це число.

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня православна церква відзначила свято Казанської ікони Божої Матері. Цього дня прийнято молитися за здоров'я близьких і мир, а не можна було виконувати важку роботу.

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