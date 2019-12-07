День святої Катерини: як гадати на любов та щастя

У суботу, 7 грудня, в Україні відзначають велике свято – день святої великомучениці Катерини, яку називають покровителькою учнів та заступницею наречених.

Ще наші предки молилися їй, щоб Бог послав добрих чоловіків. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як потрібно гадати цього дня, щоб дізнатися долю.

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День святої Катерини – прості гадання

Як гадати на прикрасах

Ворожіння на прикрасах every-holiday.ru

Потрібно покласти в миску з крупою срібні та золоті вироби, а також біжутерію. Після цього подумати про те, яким буде наречений. Якщо витягнути золото – майбутній чоловік буде багатим, біжутерія – достаток у родині буде скромним.

Як гадати на хлібі

Покласти скоринку хліба під подушку з фразою: "Суджений, ряджений, швидше приходь, я тебе нагодую". Вночі повинен наснитися наречений.

Як гадати на воді

Як гадати на воді nosecret.com.

Потрібно набрати воду і вмитися однією долонею, після чого вдивлятися в поверхню. Брижі швидко заспокоїлися – скоро відбудеться доленосна зустріч.

Також OBOZREVATEL раніше повідомляв, що не можна робити на день Катерини, і як привітати власниць цього імені зі святом.

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