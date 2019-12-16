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16 грудня • оновлено в 18:04
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День святого Миколая: топ-5 популярних ворожінь на любов

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19 грудня православні віруючі відзначають День святого Миколая. За народним повір'ям, вночі цього дня святий спускається з небес і допомагає всім нужденним, скривдженим і знедоленим, розганяючи темні сили.

Саме День Миколи Чудотворця вважається сильним магічним днем, тому дівчата здавна дуже чекали на це свято, щоб поворожити на наречених і помолитися про щасливе заміжжя. Найпопулярніші ворожіння до Дня святого Миколая – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День святого Миколая: топ-5 популярних ворожінь на любов

pixabay.com

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1. Ворожіння на обручці

Щоб у День Миколая поворожити на заміжжя за допомогою обручки, попросіть її в заміжньої, щасливої в шлюбі жінки, візьміть склянку з водою і підвісьте над нею цю обручку на власній волосині.

День святого Миколая: топ-5 популярних ворожінь на любов

Hochu.ua

Так, якщо вона вдариться об край склянки, то в цьому році дівчина заміж не вийде; якщо кільце швидко крутиться, не торкаючись склянки, то скоро чекати на весілля; але якщо обручка рухається повільно, то дівчині судилося вийти заміж двічі.

2. Ворожіння на гілці вишні

День святого Миколая: топ-5 популярних ворожінь на любов

fakty.ua

Це одне з найбільш безневинних і простих ворожінь у День Миколая. Щоб поворожити на гілці вишні, слід зрізати таку гілку з дерева і поставити у вазу з водою. Якщо до Великодня гілка розквітне – бути заміжжю, якщо ні, то доведеться почекати ще.

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3. Ворожіння на ім'я судженого

У День Миколи Угодника також ворожать на ім'я судженого. Для цього беруть папір і ріжуть на кілька смужок. На кожній швидко, не замислюючись, що прийшло на розум, пишуть чоловіче ім'я.

День святого Миколая: топ-5 популярних ворожінь на любов

placen.com.ua

Записки скручують і кладуть під подушку, перед цим добре перемішавши їх. А вранці, ледь відкривши очі, витягують. Ім'я на смужці паперу, що випала, і буде ім'ям майбутнього нареченого.

4. Ворожіння на сон

Кажуть, що в ніч перед Днем Миколи Чудотворця сняться віщі сни. Такий сон дуже важливо запам'ятати, а напередодні можна навіть загадати заповітне бажання.

День святого Миколая: топ-5 популярних ворожінь на любов

MySonnik.com

Наприклад, перед сном сказати: "Суджений-ряджений, прийди до мене випити водиці" – і поставити біля ліжка склянку з водою. Те, що насниться, краще розтлумачити без сонників.

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5. Молитви до святого Миколи Угодника

Святого Миколу Чудотворця часто просять про кохання, до нього також моляться щодо заміжжя і дітей. Причому просити про виконання бажання можуть не лише незаміжні жінки.

Цього дня рекомендується сходити до церкви, помолитися Миколі Угоднику і поставити свічку перед його іконою, попросивши про омріяне, наприклад, про щасливе сімейне життя, про здоров'я. Потрібно вірити, що святий продовжує творити дива.

День святого Миколая: топ-5 популярних ворожінь на любов

"Сегодня"

Зазначимо, здавна існував ще один цікавий звичай, за допомогою якого прагнули позбутися так званого "вінця безшлюбності", самотності, хвороби. Для цього потрібно було зробити опудало коня невеликих розмірів, з чого завгодно. Опудало обв'язували червоними стрічками і спалювали на вулиці. У вогонь також кидали старі речі, різні папери, чеки та, в якості символу жіночої самотності, пасмо волосся.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
свято традиции релігія церква календарь
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