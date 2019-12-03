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3 грудня • оновлено в 14:26
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День Святителя Прокла: що не можна робити 3 грудна

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3 грудня православна церква вшановує пам'ять Святителя Прокла, архієпископа Константинопольського.

Прокл володів ораторською майстерністю, що дозволило йому проповідувати християнство. Він турбувався про знедолених і слабких, був выдомий багатьма чудесами. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про історію свята, як його відзначати і що не можна робити.

День Святителя Прокла: історія

День Святителя Прокла: що не можна робити 3 грудна

dimitri.moseparh.ru

Святитель Прокл жив приблизно в V столітті. Богослов'ю він навчався у самого Іоанна Златоуста та отримав досить хороший обсяг знань в області Священного писання. Він також опанував ораторське мистецтво, що дозволило йому проповідувати християнство. За переказами, саме Прокл став свідком явлення апостола Павла Іоанну.

Після смерті Іоанна Златоуста Прокл посів пост єпископа. Він активно проповідував, викривав єресь і язичництво. Крім того, Прокл дбав про знедолених і прославився багатьма чудесами.

День Святителя Прокла: що не можна робити 3 грудна

dimitri.moseparh.ru

Так, за часів, коли Прокл був патріархом, імперію спіткав руйнівний землетрус, що тривав кілька місяців. Люди виходили на вулицю, щоб молити Бога про порятунок. Під час одного молебню з натовпу був невидимою силою піднятий у повітря хлопчик і піднесений на висоту. Потім, цілим і неушкодженим, він був опущений на землю і розповів, що там, у височині, він чув і бачив, як Ангели, славлячи Бога, співають: "Святий Боже, Святий Міцний, Святий Безсмертний". Весь народ заспівав трисвяту молитву, приєднавши до неї: "Помилуй нас" – і землетрус припинився.

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День Святителя Прокла: традиції і прикмети

У народі здавна вірили, що нечисть, незважаючи на холод і морози, у день Прокла може вискочити з-під землі в будь-який момент і нашкодити людині. Тому люди читали різні захисні замовляння.

Святого Прокла традиційно просять захистити від усіх бід і хвороб.

День Святителя Прокла: що не можна робити 3 грудна

ezoterika.me

Крім того, цього дня потрібно прислухатися до порад, які вам будуть давати. Вони допоможуть вам у майбутньому.

Також в народі вірили в прикмети, пов'язані з днем Прокла:

День Святителя Прокла: що не можна робити 3 грудна

pixabay.com

– Снігур співає 3 грудня, а сорока під стріху ховається – скоро буде заметіль.

– Поліна тріщать у печі – прикмета, що буде морозний день.

– Вночі і рано вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі – буде ясна погода.

– Якщо людина народиться 3 грудня, то вона буде наділена здатністю майструвати.

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Що не можна робити в День Прокла

День Святителя Прокла: що не можна робити 3 грудна

Хрізма.рф

У день Прокла краще не вирушати в далеку дорогу, бажано зробити це наступного дня.

Також намагайтеся не сваритися з оточуючими, будьте доброзичливими і привітними.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про День святого Іоанна Затоуста. Іоанн Златоуст – архієпископ Константинопольський, що жив в 4-5 століттях.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
свято релігія церква календарь
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Забобоны средневековые..
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