Міжнародний день стоматолога: привітання зі святом

День стоматолога в усьому світі відзначається 9 лютого. В цей день католики вшановують пам'ять святої Аполлонії, в честь якої і було обрано цю дату.

За легендою, язичники катували Аполлонію, вирвали їй всі зуби і погрожували спалити живцем, вимагаючи зректися християнської віри, але свята сама стрибнула в вогонь. З тих пір існує повір'я, що якщо помолитися їй, то зубний біль зникне. Тому Аполлонію обрали своєю покровителькою стоматологи і в її день відзначають своє професійне свято. А кращі привітання з Днем стоматолога зібрав OBOZREVATEL.

Міжнародний день стоматолога

День стоматолога – привітання у віршах

Професій безліч на землі,

А ти завжди в роботі і труді.

Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,

Ти – професійний стоматолог!

Сьогодні – твоє свято,

Й бажаю я тобі:

В роботі тільки успіху,

І спокою – в душі!

***

Щоб усмішкою не лякати,

Потрібно нам не так вже й багато:

У рік два рази відвідувати

Свого лікаря-стоматолога.

Але сьогодні я прийду

Не лікувати, не пломбу ставити –

До кабінету лікаря зайду,

Щоб зі святом привітати!

***

Променистою усмішкою

Ми один одного осяваєм,

Стоматолог наш улюблений,

У свято твоє тобі ми бажаємо:

Нехай не тремтять твої руки

І позбавлять всіх від муки –

Біль в зубах або наліт,

Стоматолог всім допоміг!

Ну і сам ти будь щасливим,

І успішним, терплевим.

Найяскравіших теплих днів,

Будь здоровий і не хворій!

Міжнародний день стоматолога

День стоматолога – привітання в прозі

Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і бажаю великих можливостей і перспектив, стабільного блага і процвітання, відмінної і якісної роботи, безсумнівних поваги і шани, високих доходів і особистих досягнень в діяльності, світлої любові та справжнього щастя.

***

Вітаю Вас з професійним святом, дорогі і шановні лікарі-стоматологи! Дякую Вам за благородну і важливу роботу - дарувати світу красиві, сяючі, посмішки людей! Нехай Ваше життя буде завжди наповнена позитивом, вдячністю клієнтів, здоров'я вам і удачі, миру і благополуччя!

***

Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від душі бажаю щасливої усмішки на обличчі, міцної хватки, як у акули, за свою удачу, можливість, за свій успіх. Даруй людям здоров'я "на всі 32" і отримуй натомість подяку, визнання, радість. Бажаю чудових результатів в роботі і благополуччя на життєвому шляху.

День стоматолога – листівки

день стоматолога

день стоматолога

день стоматолога

день стоматолога

день дантиста

день дантиста

день дантиста

день дантиста

день дантиста

День стоматолога – відео-привітання

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