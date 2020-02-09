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9 лютого • оновлено в 19:03
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Міжнародний день стоматолога: привітання зі святом

6.3т
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День стоматолога в усьому світі відзначається 9 лютого. В цей день католики вшановують пам'ять святої Аполлонії, в честь якої і було обрано цю дату.

За легендою, язичники катували Аполлонію, вирвали їй всі зуби і погрожували спалити живцем, вимагаючи зректися християнської віри, але свята сама стрибнула в вогонь. З тих пір існує повір'я, що якщо помолитися їй, то зубний біль зникне. Тому Аполлонію обрали своєю покровителькою стоматологи і в її день відзначають своє професійне свято. А кращі привітання з Днем стоматолога зібрав OBOZREVATEL.

Міжнародний день стоматолога

Міжнародний день стоматолога

День стоматолога – привітання у віршах

Професій безліч на землі,

А ти завжди в роботі і труді.

Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,

Ти – професійний стоматолог!

Сьогодні – твоє свято,

Й бажаю я тобі:

В роботі тільки успіху,

І спокою – в душі!

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***

Щоб усмішкою не лякати,

Потрібно нам не так вже й багато:

У рік два рази відвідувати

Свого лікаря-стоматолога.

Але сьогодні я прийду

Не лікувати, не пломбу ставити –

До кабінету лікаря зайду,

Щоб зі святом привітати!

***

Променистою усмішкою

Ми один одного осяваєм,

Стоматолог наш улюблений,

У свято твоє тобі ми бажаємо:

Нехай не тремтять твої руки

І позбавлять всіх від муки –

Біль в зубах або наліт,

Стоматолог всім допоміг!

Ну і сам ти будь щасливим,

І успішним, терплевим.

Найяскравіших теплих днів,

Будь здоровий і не хворій!

Міжнародний день стоматолога

Міжнародний день стоматолога

День стоматолога – привітання в прозі

Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і бажаю великих можливостей і перспектив, стабільного блага і процвітання, відмінної і якісної роботи, безсумнівних поваги і шани, високих доходів і особистих досягнень в діяльності, світлої любові та справжнього щастя.

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***

Вітаю Вас з професійним святом, дорогі і шановні лікарі-стоматологи! Дякую Вам за благородну і важливу роботу - дарувати світу красиві, сяючі, посмішки людей! Нехай Ваше життя буде завжди наповнена позитивом, вдячністю клієнтів, здоров'я вам і удачі, миру і благополуччя!

***

Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від душі бажаю щасливої усмішки на обличчі, міцної хватки, як у акули, за свою удачу, можливість, за свій успіх. Даруй людям здоров'я "на всі 32" і отримуй натомість подяку, визнання, радість. Бажаю чудових результатів в роботі і благополуччя на життєвому шляху.

День стоматолога – листівки

день стоматолога

день стоматолога

день стоматолога

день стоматолога

день стоматолога

день стоматолога

день стоматолога

день стоматолога

день дантиста

день дантиста

день дантиста

день дантиста

день дантиста

день дантиста

день дантиста

день дантиста

день дантиста

день дантиста

День стоматолога – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL склав список основних проблем сучасної стоматології. Ця медична галузь переживає справжню кризу.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
свята
Місце
Україна
Тег
свято
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