Міжнародний день стоматолога: привітання зі святом

День стоматолога в усьому світі відзначається 9 лютого. В цей день католики вшановують пам'ять святої Аполлонії, в честь якої і було обрано цю дату.
За легендою, язичники катували Аполлонію, вирвали їй всі зуби і погрожували спалити живцем, вимагаючи зректися християнської віри, але свята сама стрибнула в вогонь. З тих пір існує повір'я, що якщо помолитися їй, то зубний біль зникне. Тому Аполлонію обрали своєю покровителькою стоматологи і в її день відзначають своє професійне свято. А кращі привітання з Днем стоматолога зібрав OBOZREVATEL.
Міжнародний день стоматолога
День стоматолога – привітання у віршах
Професій безліч на землі,
А ти завжди в роботі і труді.
Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,
Ти – професійний стоматолог!
Сьогодні – твоє свято,
Й бажаю я тобі:
В роботі тільки успіху,
І спокою – в душі!
***
Щоб усмішкою не лякати,
Потрібно нам не так вже й багато:
У рік два рази відвідувати
Свого лікаря-стоматолога.
Але сьогодні я прийду
Не лікувати, не пломбу ставити –
До кабінету лікаря зайду,
Щоб зі святом привітати!
***
Променистою усмішкою
Ми один одного осяваєм,
Стоматолог наш улюблений,
У свято твоє тобі ми бажаємо:
Нехай не тремтять твої руки
І позбавлять всіх від муки –
Біль в зубах або наліт,
Стоматолог всім допоміг!
Ну і сам ти будь щасливим,
І успішним, терплевим.
Найяскравіших теплих днів,
Будь здоровий і не хворій!
Міжнародний день стоматолога
День стоматолога – привітання в прозі
Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і бажаю великих можливостей і перспектив, стабільного блага і процвітання, відмінної і якісної роботи, безсумнівних поваги і шани, високих доходів і особистих досягнень в діяльності, світлої любові та справжнього щастя.
***
Вітаю Вас з професійним святом, дорогі і шановні лікарі-стоматологи! Дякую Вам за благородну і важливу роботу - дарувати світу красиві, сяючі, посмішки людей! Нехай Ваше життя буде завжди наповнена позитивом, вдячністю клієнтів, здоров'я вам і удачі, миру і благополуччя!
***
Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від душі бажаю щасливої усмішки на обличчі, міцної хватки, як у акули, за свою удачу, можливість, за свій успіх. Даруй людям здоров'я "на всі 32" і отримуй натомість подяку, визнання, радість. Бажаю чудових результатів в роботі і благополуччя на життєвому шляху.
День стоматолога – листівки
день стоматолога
день стоматолога
день стоматолога
день стоматолога
день дантиста
день дантиста
день дантиста
день дантиста
день дантиста
День стоматолога – відео-привітання
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