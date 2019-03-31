День сміху-2019: як привітати з найвеселішим святом року

Щорічно в багатьох країнах світу 1 квітня відзначається День сміху і гумору У цей день прийнято жартувати і розігрувати друзів, колег по роботі, і просто людей, з ким вам доведеться побачитися.

У деяких країнах перше квітня також називають День дурнів. У будь-якому випадку варто пам'ятати, що першоквітневі розіграші, приколи на 1 квітня і всілякі жарти повинні бути веселими і ні в якому разі не ображати тих, до кого вони застосовуються. OBOZREVATEL зібрав кращі листівки, вірші і смс з нагоди Дня сміху.

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Привітання з 1 квітня в віршах:

Кожен хоче шуткувати,

У день сміху жартувати,

Обдурити хоче всіх,

Не попастись нам на сміх!

Ну якщо вже і попались,

І над Вами насміялись,

То у цей день без обід –

Пожартуйте й Ви у слід!

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

День сьогодні дуже дивний,

Наче всі сказилися!

Той сміється, той сміється,

Сміхом заразилися!

Каже той, що в мене спина

Наче вся у білому,

Хоча в дзеркало дивлюсь:

Чисто все у цілому!

Що тут думать, що гадати,

Бо сьогодні в світі свято!

1 квітня всі святкують-

На серйозних всі полюють!

Щоб розвеселити, сильно розмішити,

щастя побажати, в це веселе свято!

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Поздоровлення на День сміху в прозі:

Вітаю з днем сміху! Бажаю море посмішок, чудового настрою, безперервний потік позитивних емоцій, прекрасного почуття гумору та позитиву у всіх справах! Сміх продовжує життя, так давайте жити вічно!

Вітаю з 1 квітня! Бажаю радості, веселощів, дивитися на все крізь призму оптимізму. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати і голосно посміятися!

З Днем сміху вітаю. Бажаю завжди посміхатися і від душі реготати, ловити хвилю позитиву та оптимізму по життю, радіти кожному дню і наповнювати їх щасливими подіями, щирою радістю і відмінними жартами.

СМС-привітання на День дурня:

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує – той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

У цей день зовсім не гріх

Розсипати всюди сміх

І над кимсь пожартувати,

Щоб народ розвеселяти.

Так що смійтесь дружно, люди.

Жарт хай завжди добрим буде,

Щоби посмішку до вух,

Не сховав і капелюх.

Нехай яскравим буде настрій,

Бажаю радісних хвилин!

Поки у нас панує щастя,

Смішинки поряд десь живуть!

Бажаю вам сміятися багато,

Щоб аж боліли животи!

Всього вам світлого, смішного,

Посмішок, жартів, доброти!

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