День синів: як привітати зі святом. Вірші, смс, листівки

22 листопада відзначають День синів або День сина. Свято досить нове і ще не є офіційним.

Історія виникнення свята до цих пір невідома. У зв'язку з цим, для цього дня немає певних традицій або правил. Однак День сина вже встиг завоювати любов у багатьох людей, адже всі люблячі батьки прагнуть подарувати своїм чадам турботу і увагу. А День сина - лише ще один привід розповісти про свою любов.

OBOZREVATEL зібрав привітання з Днем сина, які стануть приємним сюрпризом у свято.

Привітання з Днем синів у віршах

Мій син, ти в житті моя гордість!

Ти мій подарунок, щастя наяву.

Я знаю точно, ти моя опора.

Я заради щастя твого живу.

На цьому світі немає тебе дорожче.

Я обіцяю: допоможу завжди!

Нехай в цьому світі все, що ти захочеш,

До тебе приходить раз і назавжди!

Ти насолоджуйся молодістю, життям.

Нехай життя як казка буде наяву.

А я лише поруч буду перебувати,

Зберігати від зла і відводити біду!

Сьогодні свято синів.

І це свято кожної мами,

Адже немає нічого важливішого -

Щоб виріс син, хороший самий.

Синочку, зі святом тебе,

Спасибі, що такий хороший,

Любий, виріс у мене,

Хоч і бувало в житті складно.

Бажаю в житті бід не знати,

Щасливим самим бути на світі.

Ще хочу я побажати,

Такими ж, щоб були твої діти!

Мій синочок, моя відрада,

Щастя життя ти моєї,

Я тебе привітати рада,

Зі святом, Днем синів!

Побажати хочу здоров'я,

Щоб вистачило на сто років,

І щоб ти моєю любов'ю,

Був захищенний від зла і бід!

Відзначаємо ми сьогодні

Важливий день, День синів,

Щоб своїх рідних синочків

Ви привітали скоріше.

Всім їм міцного здоров'я,

І здоров'я, хоч куди,

Щоб вони вас підтримали

І любили всі роки.

У доньки-матері грати

Немає сьогодні сенсу,

Як хлопчаків вітати -

Ось про це думки.

Всіх, хто син, і хто батько

(Ну звичайно, сина).

Зі святом вас, нарешті,

Від усіх нас, коханих!

Привітання з Днем синів у смс

Синочку, вітаю тебе з Днем синів - святом, яке є приводом для мого щастя. Адже у мене є ти, мій син. Славної життєвої дороги тобі, рівної і благополучної. І нехай кожне твоє бажання обов'язково виконується.

Синочку, вітаю тебе зі святом! З Днем синів! Дякую Господу, що дарував мені щастя бути твоєю матір'ю і від щирого серця бажаю тобі благовоління долі. Нехай кожен день твого життя буде насичений тільки приємними подіями.

Вітаю з Днем синів. Бажаю бути найкращим сином, опорою і підтримкою батька, надією і гордістю матері. Почитай і поважай своїх батьків, прагни завжди до успіху і досягай в житті всіх значущих цілей.

Батькова гордість і мамина радість зростає в сім'ї. В тобі втілилися всі кращі якості від двох люблячих сердець. Вітаємо нашого улюбленого (ім'я) з прекрасним святом синів і бажаємо прекрасної долі і щастя.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!