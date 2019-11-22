День синів: як привітати зі святом. Вірші, смс, листівки

22 листопада відзначають День синів або День сина. Свято досить нове і ще не є офіційним.
Історія виникнення свята до цих пір невідома. У зв'язку з цим, для цього дня немає певних традицій або правил. Однак День сина вже встиг завоювати любов у багатьох людей, адже всі люблячі батьки прагнуть подарувати своїм чадам турботу і увагу. А День сина - лише ще один привід розповісти про свою любов.
OBOZREVATEL зібрав привітання з Днем сина, які стануть приємним сюрпризом у свято.
Привітання з Днем синів у віршах
Мій син, ти в житті моя гордість!
Ти мій подарунок, щастя наяву.
Я знаю точно, ти моя опора.
Я заради щастя твого живу.
На цьому світі немає тебе дорожче.
Я обіцяю: допоможу завжди!
Нехай в цьому світі все, що ти захочеш,
До тебе приходить раз і назавжди!
Ти насолоджуйся молодістю, життям.
Нехай життя як казка буде наяву.
А я лише поруч буду перебувати,
Зберігати від зла і відводити біду!
Сьогодні свято синів.
І це свято кожної мами,
Адже немає нічого важливішого -
Щоб виріс син, хороший самий.
Синочку, зі святом тебе,
Спасибі, що такий хороший,
Любий, виріс у мене,
Хоч і бувало в житті складно.
Бажаю в житті бід не знати,
Щасливим самим бути на світі.
Ще хочу я побажати,
Такими ж, щоб були твої діти!
Мій синочок, моя відрада,
Щастя життя ти моєї,
Я тебе привітати рада,
Зі святом, Днем синів!
Побажати хочу здоров'я,
Щоб вистачило на сто років,
І щоб ти моєю любов'ю,
Був захищенний від зла і бід!
Відзначаємо ми сьогодні
Важливий день, День синів,
Щоб своїх рідних синочків
Ви привітали скоріше.
Всім їм міцного здоров'я,
І здоров'я, хоч куди,
Щоб вони вас підтримали
І любили всі роки.
У доньки-матері грати
Немає сьогодні сенсу,
Як хлопчаків вітати -
Ось про це думки.
Всіх, хто син, і хто батько
(Ну звичайно, сина).
Зі святом вас, нарешті,
Від усіх нас, коханих!
Привітання з Днем синів у смс
Синочку, вітаю тебе з Днем синів - святом, яке є приводом для мого щастя. Адже у мене є ти, мій син. Славної життєвої дороги тобі, рівної і благополучної. І нехай кожне твоє бажання обов'язково виконується.
Синочку, вітаю тебе зі святом! З Днем синів! Дякую Господу, що дарував мені щастя бути твоєю матір'ю і від щирого серця бажаю тобі благовоління долі. Нехай кожен день твого життя буде насичений тільки приємними подіями.
Вітаю з Днем синів. Бажаю бути найкращим сином, опорою і підтримкою батька, надією і гордістю матері. Почитай і поважай своїх батьків, прагни завжди до успіху і досягай в житті всіх значущих цілей.
Батькова гордість і мамина радість зростає в сім'ї. В тобі втілилися всі кращі якості від двох люблячих сердець. Вітаємо нашого улюбленого (ім'я) з прекрасним святом синів і бажаємо прекрасної долі і щастя.
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