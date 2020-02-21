Міжнародний день рідної мови Україна разом з усім світом відзначає щорічно 21 лютого. Мета цього свята – підтримувати мову як ознаку культури і національності людини.

День рідної мови з'явився ще в 1999 році і з тих пір є одним з найважливіших свят для кожного, хто береже і цінує мову свого народу і своєї держави. Як з'явилася ця дата і як її відзначають, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Міжнародний день рідної мови

Міжнародний день рідної мови: історія свята

Вперше День рідної мови відзначили в 2000 році. Він був призначений на 21 лютого рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка відбулася в Парижі роком раніше. День для свята було обрано невипадково: 21 лютого 1952 року в Пакистані під час масових протестів, що почалися задля захисту бенгальської мови, загинули кілька студентів.

День рідної мови в Україні

В умовах війни з Росією і засилля російської пропаганди, День рідної мови вкрай важливий для України. На сьогодні Україна є батьківщиною для людей самих різних національностей. Частина українців вважають рідною мовою кримськотатарську, польську, молдавську, литовську, російську або ж болгарську.

День рідної мови в Україні

Міжнародний день рідної мови нагадує про те, що слід цінувати мову, якою розмовляєш, але при цьому не намагатися нав'язувати її оточуючим і поважати офіційну мову своєї держави. У цей день по всій Україні проходять різноманітні офіційні заходи, спрямовані на захист і розвиток української мови.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в київському метро розгорівся скандал через українську мову. До письменника Богдана Логвиненко почали чіплятися невідомі, стверджуючи, що українською мовою "навіть в сьолах не розмовляють".

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