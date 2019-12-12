День пророка Наума: що не можна робити 14 грудня

14 грудня православна церква відзначає День пам'яті святого пророка Наума.

Святий Наум є одним з дванадцяти малих біблійних пророків, він написав Книгу пророка Наума, сьому серед книг "малих пророків". Детальніше про свято, його історію, традиції і заборони – в матеріалі OBOZREVATEL.

День пам'яті пророка Наума: історія

Пророк Наум (художник Джеймс Тіссо) wikipedia.org

Святий пророк Наум був родом із села Елкоша в Галілеї. Жив він у 7-му столітті до Різдва Христового. Його ім'я означає "Той, що втішає" і, можливо, є зменшеною формою від імені Неємія ("Господь утішить").

Обставини життя пророка маловідомі. Він помер на 45-му році і був похований в своїй рідній землі.

Старозавітна книга Наума була написана в період між падінням Фів і падінням Ніневії – між 663 і 612 роками до нашої ери.

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Книга пророкує загибель ассірійського міста Ніневії за беззаконня, хулу ассірійського царя Сеннахіріма на Бога і за руйнування Ізраїльського царства.

День Наума: традиції

З давніх-давен пророк Наум вважається покровителем учнів, за що його і прозвали Грамотієм.

В Україні, за традицією, на свято Наума, 14 грудня, починалися заняття в дореволюційній школі. Кожен учень приносив до школи горщик каші і повинен був почастувати вчителя.

Ікона з пророчого ряду церкви Преображення, Кижи, XVIII в. wikipedia.org

А оскільки вчитель не міг з'їсти стільки каші, то всі витягали з-за халяви чобота по ложці і до трапези приступали всі.

Народні прикмети в День Наума

Якщо в День Наума зірки світили яскраво, це означало прихід морозів. Гучне каркання ворон віщувало снігопад. Глухий гавкіт собак – до хуртовини. Хмари проти вітру пливуть – до похолодання. Північний вітер у день Наума також віщував сильне похолодання.

Якщо 14 грудня місяць у рукавицях (з боковими стовпами), то вдарить мороз, а якщо "на спинці лежить" – до потепління.

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Також вірили, що народжені 14 грудня в майбутньому будуть багатими і щасливими.

День Наума: що не можна робити

Раніше вважалося, що під час уроків не можна їсти, інакше вивчене заїж. А книгу не можна залишати відкритою – а то все, що вчив, забудеш.

Також люди вірили, що пророк Наум і дурну голову наведе на розум.

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