День пророка Іллі: що категорично заборонено робити у свято

У п’ятницю, 2 серпня, православні християни вшановують пам’ять старозавітного пророка Іллі.

OBOZREVATEL підготував інформацію про святого та про заборони цього дня.

Іллін день 2019

Що відомо про пророка Іллю

Ілля – один із найбільш шанованих серед православних християн старозавітний пророк. Його вважають захисником чистої віри та покровителем вірних Господу.

У Старому та Новому Заповітах ім'я пророка трапляється в описах різних чудес. Так, відомо, що після молитви Іллі припинилися дощі й почався голод, а через три роки знову, за його ж молитвою, наставали дощі. Крім того, Ілля зцілював хворих, допомагав нужденним і злиденним.

Біблійні легенди також говорять про те, що Ілля зводив вогонь із неба, щоб карати грішників та воскрешати людей. У Біблії також сказано, що Ілля не помер, а був піднесений живим на небеса.

Про що просять в Іллі

Вважається, що до ікони пророка можна звертатися із будь-якими проханнями. У Іллі особливо просять зцілення, добробуту в родині, захисту від заздрісників та злого погляду. Незаміжні дівчата вимолюють в пророка хорошого чоловіка.

Що категорично заборонено робити в Іллін день

В народі вірять, що після свята Іллі краще не купатися у відкритих водоймах. Вважається, що свято символізує настання осіннього періоду. Крім того, люди вірять і в те, що біля водойм цього дня збирається різна нечисть, тому їх варто оминати.

Існує повір’я, що в день Іллі вся нечисть рятується від вогняного покарання святого і перетворюється у тварин. Тому люди на Іллю не випускали з дому собак і котів, щоб в них не вселився злий дух.

Не можна в Іллін день працювати в полі, бо за це пророк може покарати своїм вогнем.

Образ Іллі, як покровителя природних стихій, в народі шанували, тому намагалися не робити нічого забороненого, аби не отримати покарання.

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