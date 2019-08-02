Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ свята

День пророка Іллі: що категорично заборонено робити у свято

1.2т Читати матеріал російською

У п’ятницю, 2 серпня, православні християни вшановують пам’ять старозавітного пророка Іллі.

OBOZREVATEL підготував інформацію про святого та про заборони цього дня.

Новини
Церковний календар: релігійні свята у серпні 2019-го
Іллін день 2019

Іллін день 2019

Що відомо про пророка Іллю

Ілля – один із найбільш шанованих серед православних християн старозавітний пророк. Його вважають захисником чистої віри та покровителем вірних Господу.

У Старому та Новому Заповітах ім'я пророка трапляється в описах різних чудес. Так, відомо, що після молитви Іллі припинилися дощі й почався голод, а через три роки знову, за його ж молитвою, наставали дощі. Крім того, Ілля зцілював хворих, допомагав нужденним і злиденним.

Біблійні легенди також говорять про те, що Ілля зводив вогонь із неба, щоб карати грішників та воскрешати людей. У Біблії також сказано, що Ілля не помер, а був піднесений живим на небеса.

Про що просять в Іллі

Вважається, що до ікони пророка можна звертатися із будь-якими проханнями. У Іллі особливо просять зцілення, добробуту в родині, захисту від заздрісників та злого погляду. Незаміжні дівчата вимолюють в пророка хорошого чоловіка.

Що категорично заборонено робити в Іллін день

В народі вірять, що після свята Іллі краще не купатися у відкритих водоймах. Вважається, що свято символізує настання осіннього періоду. Крім того, люди вірять і в те, що біля водойм цього дня збирається різна нечисть, тому їх варто оминати.

Існує повір’я, що в день Іллі вся нечисть рятується від вогняного покарання святого і перетворюється у тварин. Тому люди на Іллю не випускали з дому собак і котів, щоб в них не вселився злий дух.

Не можна в Іллін день працювати в полі, бо за це пророк може покарати своїм вогнем.

Образ Іллі, як покровителя природних стихій, в народі шанували, тому намагалися не робити нічого забороненого, аби не отримати покарання.

Раніше OBOZREVATEL повідомив детальний прогноз погоди на серпень-2019.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
свята
Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel