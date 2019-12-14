День працівників суду: привітання зі святом

День працівників суду України святкується щорічно 15 грудня. Він був заснований указом президента України Леоніда Кучми в 2000 році.

В цей день вітають працівників судової системи України. День працівників суду – це свято тих, хто захищає права і свободи українських громадян, незалежно від їх статі, віку і поглядів. OBOZREVATEL зібрав найяскравіші привітання для служителів Феміди.

День працівників суду України

День працівників суду України - привітання у прозі

Вітаю з Днем працівників суду України. Бажаю незмінних принципів справедливості і неупередженості, бездоганної діяльності і великих успіхів, абсолютної удачі в житті і високої репутації, міцного здоров'я і безмежних сил. Нехай правосуддя завжди торжествує, нехай закон і чесність правлять країною.

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Свято справедливості і гуманності сьогодні відзначають працівники судової справи України. Від щирого серця дарую найщиріші побажання професіоналам своєї справи, справедливим гарантів народної безпеки і гармонії в українському суспільстві. Нехай робочі справи увінчуються успіхом, домашні суперечки вирішуються на раз, а всіх цілей досягнення стають все ближче. Здоров'я, терпіння і витримки у вашій відповідальній справі.

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Вітаю з Днем працівників суду України і хочу побажати завжди залишатися на стороні правди і справедливості в нашій країні. Нехай кожна справа, кожне питання завершується чесним вироком, нехай кожен день і кожна мить знаменується успіхом, радістю, благополуччям без жодних протестів.

День працівників суду України

День працівників суду України - привітання у віршах

День працівників суду

Ми сьогодні відзначаємо,

І з відкритою душею

Вас сердечно вітаємо!

І бажаємо вам добра,

Миру і благополуччя,

Щоб тілом і душею

Були ви завжди могутні!

***

Щоб праведно судити,

Потрібно дуже чесним бути,

Умовлянням не здаватися,

Об'єктивним залишатися!

***

Вірним бути завжди Феміді

Почуття в справу не впускати,

Не вважати долю планидою,

Вигод низьких не шукати,

І в побуті, і на засіданнях

Справедливим бути завжди -

Вітання наші для судді!

День суду України - листівки

День працівників суду України

День працівників суду України

День працівників суду України

День працівників суду України

День працівників суду України

День працівників суду України

День працівників суду України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Венеціанська комісія назвала законодавчі зміни в судову систему України, ініційовані командою президента Володимира Зеленського, загрозою для її стабільності і незалежності.

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