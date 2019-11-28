День подяки 2019: історія і традиції свята

28 листопада американці відзначають одне з головних і улюблених свят в році — День подяки. У цей день у них заведено ходити до церкви сім'ями та влаштовувати вечерю, де на столі обов'язково повинна бути індичка з пюре і журавлинним соусом.

OBOZREVATEL пропонує читачам докладніше дізнатися історію і традиції Дня подяки.

Фото: freepik.com

День подяки — історія свята

Виникнення свята пов'язане з першими переселенцями з Англії, які прибули в Новий світ на кораблі Мейфлавер. Після багатомісячного плавання вони досягли США в листопаді 1620 року, де на них чекала сувора зима.

Половина переселенців померла в першу зиму від холоду, голоду і хвороб. Ті, хто вижив заснували Плімутську колонію і з допомогою місцевих індіанців почали працювати на землі. В результаті переселенці влаштували свято, як знак подяки Богу за щедрість. На свято запросили й індіанців — так пройшов перший у світі День подяки.

Фото: businessvisit.com.ua

Національним він став у 1789 році. Спочатку його щорічно відзначали 26 листопада: відповідний указ підписав перший американський лідер Джордж Вашингтон. А у 1864 році Авраам Лінкольн вирішив змінити дату святкування та постановив відзначати День подяки в четвертий четвер листопада. Після низки змін остаточний статус свята закріпився у 1941 році.

День подяки 2019 — традиції свята

Головна традиція святкування Дня подяки — провести цей день у колі сім'ї та близьких друзів, бути з тими, кому ви вдячні за кожну хвилину спілкування.

Фото: gazeta.ru

На столі обов'язково повинні бути: смажена індичка з журавлинним соусом, солодка картопля, гарбузовий пиріг та різноманітні страви з кукурудзи. Перед тим як приступити до трапези всі члени сім'ї повинні дякувати Богові та один одному за все хороше, що сталося з ними за останній рік.

Фото: forumdaily.com

Крім сімейних обідів, традиційними вже стали й паради. Найбільш знаменитим є Macy's, який проходить в Нью-Йорку. Його особливістю є величезні надувні іграшки з відомих мультфільмів. Ходу центральними вулицями Нью-Йорка показують в прямому ефірі.

Також в день Подяки президент США проводить урочисту церемонію помилування індички. Одну з двох птахів, заздалегідь обраних американцями на сайті Білого дому, він милує, а другу готують і подають на президентському обіді.

День подяки — цікаві факти

Фото: i.pinimg.com

День подяки став державним святом завдяки зусиллям письменниці Сари Джозеф Хейл — вона протягом 17 років писала листи Аврааму Лінкольну з проханням узаконити свято, і президент погодився. Спочатку на святковому столі індички не було. Перші Дні подяки відзначали з олениною, гусаком, устрицями, лобстерами й картопляним пюре. Щорічно за час Дня подяки з'їдається понад 46 млн тушок, кожна з яких важить в середньому 14 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада в Україні й в усьому світі відзначають ще й Всесвітній день співчуття. Детальніше про свято і що не можна робити в цей день читайте тут.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся