День місцевого самоврядування в Україні: привітання зі святом

День місцевого самоврядування в Україні відзначається 7 грудня. Це професійне свято всіх, хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних і обласних радах. Яка історія свята і як привітати з ним колег і друзів, розповідає OBOZREVATEL.

День місцевого самоврядування – історія свята

Указ про затвердження свята був підписаний Леонідом Кучмою в листопаді 2000 року, проте на неофіційному рівні цей день відзначали ще з початку 90-х років.

День місцевого самоврядування в Україні

Що таке місцеве самоврядування

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування" – це право і спроможність територіальної громади самостійно (або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування) вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності і гласності.

Реформа місцевого самоврядування в Україні

Кардинальне реформування системи місцевого самоврядування в Україні почалося незабаром після Революції Гідності. Реформа націлена на адміністративну і бюджетну децентралізацію, поступову ліквідацію державних адміністрацій, і об'єднання районів та населених пунктів в ОТГ (об'єднані територіальні громади)

Привітання з Днем місцевого самоврядування у віршах

Хильнемо по чарці сьогодні вина

За все: за любов і за дружбу,

Хоч вже на вулиці зима

Хильнем і за державну службу!

І також вип’єм за кохання,

І навіть за місцеве самоврядування!

***

Хто скаже, що таке громада?

Скажу вам бачення своє:

Громада – це життя моє,

Це люди, земляки мої,

В яких проблеми є свої,

Іти з якими буду я

Сміливо стежкою життя.

***

За любов і дружбу

та державну службу!

За кохання

і місцеве самоврядування!

Привітання з Днем місцевого самоврядування в прозі

Сьогодні відзначається День місцевого самоврядування. У сучасному світі, де ми так багато говоримо про демократичне суспільство, місцеве самоврядування відіграє особливо важливу роль, адже воно дає можливість громадянам брати участь у вирішенні питань місцевого значення. У цей день ми бажаємо максимального взаєморозуміння між народом і владою, благополуччя і процвітання кожному регіону.

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Вітаю з Днем місцевого самоврядування! Тобі відомо, що влада не мед, а тяжкий тягар і народ строго наглядає і чекає, коли влаштується його щасливе життя? Приймай рішення вірно, зазирай в майбутнє пильно, будь серйозний при виконанні обов'язків та трохи безтурботний в особистий час, не скупися на посмішки для рідних!

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У День місцевого самоврядування – прийми привітання і побажання, адже ти маєш до цього свята найбезпосередніше відношення! Нехай твою роботу цінують, а ти старайся працювати ще краще! Тримайся справедливого, чесного шляху і, не знаючи на ньому поразок, примножуй гідність дійсно народної влади!

День місцевого самоврядування – картинки

День місцевого самоврядування в Україні

День місцевого самоврядування в Україні

День місцевого самоврядування в Україні

День місцевого самоврядування в Україні

День місцевого самоврядування в Україні

День місцевого самоврядування в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова Верховна Рада пропонує повернути в Київ повноцінне місцеве самоврядування.

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