День місцевого самоврядування в Україні: привітання зі святом

День місцевого самоврядування в Україні відзначається 7 грудня. Це професійне свято всіх, хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних і обласних радах. Яка історія свята і як привітати з ним колег і друзів, розповідає OBOZREVATEL.
День місцевого самоврядування – історія свята
Указ про затвердження свята був підписаний Леонідом Кучмою в листопаді 2000 року, проте на неофіційному рівні цей день відзначали ще з початку 90-х років.
День місцевого самоврядування в Україні
Що таке місцеве самоврядування
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування" – це право і спроможність територіальної громади самостійно (або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування) вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності і гласності.
Реформа місцевого самоврядування в Україні
Кардинальне реформування системи місцевого самоврядування в Україні почалося незабаром після Революції Гідності. Реформа націлена на адміністративну і бюджетну децентралізацію, поступову ліквідацію державних адміністрацій, і об'єднання районів та населених пунктів в ОТГ (об'єднані територіальні громади)
Привітання з Днем місцевого самоврядування у віршах
Хильнемо по чарці сьогодні вина
За все: за любов і за дружбу,
Хоч вже на вулиці зима
Хильнем і за державну службу!
І також вип’єм за кохання,
І навіть за місцеве самоврядування!
***
Хто скаже, що таке громада?
Скажу вам бачення своє:
Громада – це життя моє,
Це люди, земляки мої,
В яких проблеми є свої,
Іти з якими буду я
Сміливо стежкою життя.
***
За любов і дружбу
та державну службу!
За кохання
і місцеве самоврядування!
Привітання з Днем місцевого самоврядування в прозі
Сьогодні відзначається День місцевого самоврядування. У сучасному світі, де ми так багато говоримо про демократичне суспільство, місцеве самоврядування відіграє особливо важливу роль, адже воно дає можливість громадянам брати участь у вирішенні питань місцевого значення. У цей день ми бажаємо максимального взаєморозуміння між народом і владою, благополуччя і процвітання кожному регіону.
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Вітаю з Днем місцевого самоврядування! Тобі відомо, що влада не мед, а тяжкий тягар і народ строго наглядає і чекає, коли влаштується його щасливе життя? Приймай рішення вірно, зазирай в майбутнє пильно, будь серйозний при виконанні обов'язків та трохи безтурботний в особистий час, не скупися на посмішки для рідних!
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У День місцевого самоврядування – прийми привітання і побажання, адже ти маєш до цього свята найбезпосередніше відношення! Нехай твою роботу цінують, а ти старайся працювати ще краще! Тримайся справедливого, чесного шляху і, не знаючи на ньому поразок, примножуй гідність дійсно народної влади!
День місцевого самоврядування – картинки
День місцевого самоврядування в Україні
День місцевого самоврядування в Україні
День місцевого самоврядування в Україні
День місцевого самоврядування в Україні
День місцевого самоврядування в Україні
День місцевого самоврядування в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL, нова Верховна Рада пропонує повернути в Київ повноцінне місцеве самоврядування.
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