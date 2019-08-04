День Марії Магдалини: традиції, заборони та прикмети свята

У неділю, 4 серпня, православна церква відзначає День рівноапостольної Марії Магдалини. В народі це свято називають Днем Марії-заступниці, захисниці жінок.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про історію, традиції, прикмети та заборони цього дня.

Ким була Марія Магдалина

Євангеліє нічого не розповідає про юні роки Марії Магдалини, але переказ повідомляє, що вона була молода, гарна і вела грішне життя. Господь вигнав з неї сім бісів, після чого Марія стала вірною ученицею Спасителя.

У Євангелії також написано, що саме вона, не дивлячись ні на що, до останнього йшла за Ісусом Христом. Так, була поряд, коли Христос ішов із проповідями через міста і села Юдеї та Галілеї. Не лишила вона його і на Голгофі у момент розп'яття. Коли всі учні розійшлися, Марія Магдалина разом з апостолом Іваном та Богородицею були біля Ісуса. Крім того, саме вона першою сповістила апостолам про Христове воскресіння.

Звертаючись до ікони Марії Магдалини просять про відпущення гріхів, про позбавлення від спокус і пороків (зокрема, від пияцтва, куріння та ін.), про захист від пристріту, прокльонів та порчі.

Варто зазначити, що Марію Магдалину також вважають покровителькою перукарів та аптекарів.

Традиції та обряди на свято

Ще здавна наші предки вірили, що 4 серпня – сприятливий день для заготівлі чорниць та смородини, оскільки в цей період ягоди володіють цілющими властивостями.

Так, господині старалися на День Марії Магдалини підготувати джеми та варення та насушити ягід на зиму. Саме через таку традицію це свято називали іще Днем Марії-ягідниці.

Росу цього дня також вважали цілющою, оскільки вона може надати обличчю здорового вигляду та подарувати красивий рум’янець. Тому молоді дівчата намагалися встати раніше, аби вмитися нею.

Що категорично заборонено робити у свято

В народі вірили, що цього дня не можна йти в поле. Оскільки є ризик постраждати від блискавки та потрапити під сильний град.

Прикмети на День Марії Магдалини

Туман на світанку віщує сонячний день.

Якщо гроза – буде добрий врожай зернових культур.

Якщо домашня птиця під час дощу цього дня гуляє по двору, то найближчі дні будуть теплими.

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