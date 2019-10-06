День лікаря: як привітати зі святом. Листівки, вірші, проза

Щорічно в багатьох країнах в перший понеділок жовтня відзначається міжнародний День лікаря. У цьому році він припав на 7 жовтня.

Це свято людей, які обрали найгуманнішу і потрібну професію на планеті. У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав кращі поздоровлення у віршах і прозі.

День лікаря - поздоровлення у віршах

З міжнародним днем лікаря

Я вас сьогодні вітаю,

Служити професії своєї

Самовіддано бажаю.

Нехай будуть сили і терпіння

Хвороб дати суворий бій,

Адже воїном здоров'я сильним

Довірено самою долею.

Бажаю вам добра і щастя,

Щоб радість вам несла сім'я,

Тепло дарувати всім пацієнтам

Бажаю вам душевно я.

У міжнародний день лікаря

Тебе приємно мені привітати,

Нехай стороною пройде печаль,

І життя лише найкраще залишить.

Своїм завзяттям радуй всіх,

Будь кращим з фахівців,

Нехай на роботі чекає успіх,

А вдома - сміх рідних і близьких.

У Міжнародний день лікаря

Бажаю всім дарувати здоров'я,

І день за днем, інших лікуючи,

Світ наповнювати своєю любов'ю!

Ти розвивай кар'єру вгору,

Лише подяку отримуючи,

Адже ти легко вилікуєш всіх -

Я так не думаю, я знаю!

Доктор - звання в пошані!

Зі святом! Нехай вас в роботі

Дружно всі-всі поважають.

Вас успіх супроводжує.

І хвороби нехай бояться,

Щоб не сміли поширюватися.

Ваші славні навички

Для людей будуть порятунком.

Цінує ваш почесну працю

Кожен. Премії дають

Нехай частіше керівництво.

Вам удача посміхнеться.

Допомогти пацієнтам буває непросто,

Бажаємо вам сил і терпіння зростання.

Бажаємо рішень так довго шуканих,

І слідом - результатів в роботі вагомих.

Бажаємо здоров'я, зарплати гідної,

Діагнозів точних, чергувань спокійніших,

Тримати руку твердо на пульсі відкриттів.

Лікарі, привітання сьогодні прийміть.

День лікаря - поздоровлення у прозі

Вітаю з Міжнародним днем лікаря. Від щирого серця бажаю не тільки рятувати здоров'я людей, а й берегти своє, бажаю діяльності без перешкод, поваги, затребуваності, подяки оточуючих, особистого благополуччя та щастя, достатку і любові. Бажаю, щоб навіть у найважчих ситуаціях завжди знаходився вихід і рішення будь-якої проблеми.

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Сердечно вітаю з Міжнародним днем лікаря. Бажаю розуміння і вдячних людей на життєвому шляху, високих досягнень і великих успіхів у діяльності, особистого благополуччя та щастя, міцного здоров'я Вам і Вашим близьким, поваги і чудового настрою.

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Поза всяким сумнівом, твоя професія - одна з найпотрібніших і благородних на планеті. Ти несеш людям не тільки здоров'я, а й саме життя. Сотні людей зобов'язані тобі своїм життям і тим, що можуть насолоджуватися усіма її принадами. Ти - справжня людина і я пишаюся тобою. Зі святом тебе! Бажаю тобі сонця, світла, здоров'я та великого людського щастя!

День лікаря - листівки

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