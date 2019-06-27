ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/свята

День Конституції України 2019: історія і традиції свята

444Читати матеріал російською

28 червня Україна відзначатиме День Конституції - 23-ту річницю прийняття головного закону країни

У зв'язку з цим українців чекають довгі вихідні: 28, 29 і 30 червня. OBOZREVATEL розповість історію і традиції одного з найважливіших державних свят.

Історія свята

Конституція України була прийнята Верховною Радою через 5 років після отримання незалежності. 1996 року о 9:20 ранку, 315 народних депутатів підтримали законопроект.

День Конституції України 2019: історія і традиції свята

Конституція України закріпила її суверенітет і територіальну цілісність, прийшовши на зміну радянському зразку 1978 року. Україна прийняла власну Конституцію останньою з колишніх республік СРСР. Конституція закріпила правові основи незалежної держави, її суверенітет і територіальну цілісність.

Новини
У "Слузі народу" зробили заяву про всеукраїнський референдум

Святкування Дня Конституції

Указ про святкування 23-го Дня Конституції підписав п'ятий президент України Петро Порошенко ще в квітні цього року.

День Конституції України 2019: історія і традиції свята

У цей день по всій країні проведуть офіційні урочисті заходи: покладання квітів до пам'ятника гетьмана Пилипа Орлика на Алеї лип, вшанування пам'яті видатних українців і т.д. У містах України будуть різні святкові заходи: урочисті концерти, фестивалі, виставки, патріотичні естафети.

День Конституції України 2019: історія і традиції свята

Вихідні на День Конституції-2019

Цього року свято припадає на п'ятницю, 28-е червня. Тому відпочивати українці будуть з 28 по 30-е червня. Робочий день 27-го червня буде скорочений на одну годину.

Як привітати з Днем Конситуції-2019

OBOZREVATEL підготував для вас окремий матеріал, в якому зібрав кращі поздоровлення у віршах і прозі.

Також ви можете прочитати, як святкуватимуть День Конституції під Києвом в місці, де зароджувалася державність України.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "День Конституції України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Конституції України
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel