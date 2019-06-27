День Конституції України 2019: історія і традиції свята

28 червня Україна відзначатиме День Конституції - 23-ту річницю прийняття головного закону країни

У зв'язку з цим українців чекають довгі вихідні: 28, 29 і 30 червня. OBOZREVATEL розповість історію і традиції одного з найважливіших державних свят.

Історія свята

Конституція України була прийнята Верховною Радою через 5 років після отримання незалежності. 1996 року о 9:20 ранку, 315 народних депутатів підтримали законопроект.

Конституція України закріпила її суверенітет і територіальну цілісність, прийшовши на зміну радянському зразку 1978 року. Україна прийняла власну Конституцію останньою з колишніх республік СРСР. Конституція закріпила правові основи незалежної держави, її суверенітет і територіальну цілісність.

Святкування Дня Конституції

Указ про святкування 23-го Дня Конституції підписав п'ятий президент України Петро Порошенко ще в квітні цього року.

У цей день по всій країні проведуть офіційні урочисті заходи: покладання квітів до пам'ятника гетьмана Пилипа Орлика на Алеї лип, вшанування пам'яті видатних українців і т.д. У містах України будуть різні святкові заходи: урочисті концерти, фестивалі, виставки, патріотичні естафети.

Вихідні на День Конституції-2019

Цього року свято припадає на п'ятницю, 28-е червня. Тому відпочивати українці будуть з 28 по 30-е червня. Робочий день 27-го червня буде скорочений на одну годину.

Як привітати з Днем Конситуції-2019

OBOZREVATEL підготував для вас окремий матеріал, в якому зібрав кращі поздоровлення у віршах і прозі.

Також ви можете прочитати, як святкуватимуть День Конституції під Києвом в місці, де зароджувалася державність України.

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