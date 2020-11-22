День ікони Божої Матері "Скоропослушниця": що не можна робити в свято

У неділю, 22 листопада, православні християни відзначають свято на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

Цей чудотворний образ зберігається в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. Про традиції свята та історію знаменитої ікони розповідає OBOZREVATEL.

Ікона "Скоропослушниця" була написана в X столітті. Згідно з переказами, в 17 столітті келар обителі Ніл йшов уночі з запаленою свічкою до трапезної та почув голос ікони Божої Матері, що звелів йому більше не коптити зображення. Прийнявши це за жарт братії, монах знехтував попередженням і продовжив ходити з лучиною, за що був уражений сліпотою.

Наступного ранку братія знайшла його лежачим ниць біля ікони Богородиці, і тоді він розповів їм про те, що сталося. Ченці негайно погасили лампаду і з благоговінням впали перед чудотворним образом. А Ніл вирішив не йти від ікони, поки не отримає прощення і зцілення.

Він довгий час молився біля образу, поки рятівниця не повернула йому зір. "З цієї пори іменуватиметься ця Моя ікона Скоропослушницею, тому що швидку всім, хто звертається до Мене, буду надавати милість і виконання прохань", – сказала Божа Матір келарю.

Згодом через цю ікону Пресвята Богородиця здійснювала безліч зцілень: дарувала сліпим зір, зцілювала від біснування, визволяла з полону, позбавляла від корабельної аварії.

У свято віряни відвідують храми, щоб помолитися до Божої Матері про здоров'я для себе і близьких.

Перед іконою "Скоропослушниця" просять про духовне прозріння, зцілення від недуг; також читають молитву за дітей і про допомогу під час пологів і народження здорової дитини.

За давніх часів жінки на "Скоропослушницю" намагалися уникати важкої роботи по дому, занять рукоділлям, прання і прибирання. Чоловіки також не брались за важку працю – день присвячували молитві.

Лаятися, злитися, сперечатися, лихословити.

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышняго, Скоропослушная заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественные благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исщелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечные муки и не лишит небеснаго Своего царствия. О преблагословенная Богородице: ты благоизволила еси нарещися во образе своем Скоропослушница, повеливающи всем притекати к тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежды спасения, и твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь.

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