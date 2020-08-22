День Державного прапора: 10 несподіваних фактів про жовто-блакитний символ України

Найбільші прапори України було піднято в Криму і Донецьку. Так, довгий час найбільшим українським прапором був прапор з Донецька розміром 30 на 45 метрів, який 2007 року зшила пенсіонерка, вдова шахтаря і етнічна росіянка Марія Беляткова. Вперше його розгорнули 23 серпня 2007 року в Донецьку. Ще один гігантський прапор підняли в цей же день в Криму, над акваторією Каламітської затоки. Полотнище розміром 21 на 14 метрів вагою 60 кг буксирував катер. Це був рекорд з підняття найбільшого прапора України над морською затокою.