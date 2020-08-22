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День Державного прапора: 10 несподіваних фактів про жовто-блакитний символ України

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,3 т.
День Державного прапора України було встановлено у 2004 році

День Державного прапора України було встановлено у 2004 році.

День Державного прапора України відзначається щорічно 23 серпня, напередодні Дня Незалежності. Свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми в 2004 році.

До цієї важливої дати OBOZREVATEL підготував 10 фактів про жовто-блакитний символ українців.

Державний прапор України: цікаві факти

  • Жовтий і синій кольори використовувалися на гербі Галицько-Волинського князівства XIV століття, а також на гербах князів, земель, шляхти і міст середньовіччя і раннього нового часу.

  • Перші згадки про синьо-жовтий прапор в Україні пов'язані із заснуванням Львова. Так, Данило Галицький, засновуючи місто на честь свого сина, зобразив герб жовтого лева на блакитному тлі.

Найбільший прапор України в Дніпрі, 2016 рік

Найбільший прапор України в Дніпрі, 2016 рік Фото: racurs.ua

  • Запорізькі козаки використовували синьо-жовті прапори-хоругви починаючи з XVI століття. Їх виготовляли з синього полотнища з нашитим на ньому лицарем в золотому або червленому одязі і золотим орнаментом та арматурою.

  • Сучасний синьо-жовтий прапор було вперше публічно зафіксовано 25 червня 1848 року у Львові, коли українці вивісили його над Львівською ратушею. Саме після цього випадку синьо-жовтий прапор став набувати популярності, а після революції 1905 року його стали використовувати і в Наддніпрянській Україні.

  • Після захоплення України більшовиками та заснування УРСР Ленін затвердив прапор республіки: червоне поле, а у верхньому кутку – синьо-жовтий прапор. Але вже в 1919 році останній зник з прапора.

  • З чуток, відома китайська художниця Мао Мао ще в 1992 році на одному з творчих заходів просила президента Леоніда Кравчука зробити все, щоб в нещодавно створеній незалежній Україні змінили розташування кольорів на прапорі. Вона попередила, що якщо прапор і надалі буде залишатися таким самим, то країну чекає неминуча деградація, зрада, занепад і, нарешті, крах.

Патріотичний флешмоб під замком Любарта, Луцьк, 2014 рік

Патріотичний флешмоб під замком Любарта, Луцьк, 2014 рік Фото: racurs.ua

  • Символіка кольорів набагато глибша, ніж просто уособлення неба і поля пшениці. Золоте, жовте символізує Творця, Бога-Отця і взагалі, духовне начало. Синє ж – це все земне, а також свобода вибору, якою Творець наділив свої творіння в надії, що вони нею не будуть зловживати.

  • Перший президент України Михайло Грушевський затвердив жовто-синій прапор. У сучасній Конституції України національний прапор навпаки – синьо-жовтий.

Перші згадки про синьо-жовтому прапорі в Україні пов'язані з підставою Львова

Перші згадки про синьо-жовтому прапорі в Україні пов'язані з підставою Львова

  • Найбільші прапори України було піднято в Криму і Донецьку. Так, довгий час найбільшим українським прапором був прапор з Донецька розміром 30 на 45 метрів, який 2007 року зшила пенсіонерка, вдова шахтаря і етнічна росіянка Марія Беляткова. Вперше його розгорнули 23 серпня 2007 року в Донецьку. Ще один гігантський прапор підняли в цей же день в Криму, над акваторією Каламітської затоки. Полотнище розміром 21 на 14 метрів вагою 60 кг буксирував катер. Це був рекорд з підняття найбільшого прапора України над морською затокою.

  • 23 серпня 1991 група народних депутатів внесла величезний синьо-жовтий прапор до зали Верховної Ради. У 2004 році в цей день на честь національного символу було встановлено свято. А легендарний прапор з Верховної Ради України зараз зберігається в Музеї новин.

Михайло Грушевський затвердив жовто-синій прапор. У сучасній Конституції України національний прапор – синьо-жовтий

Михайло Грушевський затвердив жовто-синій прапор. У сучасній Конституції України національний прапор – синьо-жовтий

Раніше OBOZREVATEL публікував цікаві факти про Конституцію України.

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