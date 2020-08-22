День Державного прапора: 10 несподіваних фактів про жовто-блакитний символ України

День Державного прапора України було встановлено у 2004 році.
День Державного прапора України відзначається щорічно 23 серпня, напередодні Дня Незалежності. Свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми в 2004 році.
До цієї важливої дати OBOZREVATEL підготував 10 фактів про жовто-блакитний символ українців.
Жовтий і синій кольори використовувалися на гербі Галицько-Волинського князівства XIV століття, а також на гербах князів, земель, шляхти і міст середньовіччя і раннього нового часу.
Перші згадки про синьо-жовтий прапор в Україні пов'язані із заснуванням Львова. Так, Данило Галицький, засновуючи місто на честь свого сина, зобразив герб жовтого лева на блакитному тлі.
Найбільший прапор України в Дніпрі, 2016 рік Фото: racurs.ua
Запорізькі козаки використовували синьо-жовті прапори-хоругви починаючи з XVI століття. Їх виготовляли з синього полотнища з нашитим на ньому лицарем в золотому або червленому одязі і золотим орнаментом та арматурою.
Сучасний синьо-жовтий прапор було вперше публічно зафіксовано 25 червня 1848 року у Львові, коли українці вивісили його над Львівською ратушею. Саме після цього випадку синьо-жовтий прапор став набувати популярності, а після революції 1905 року його стали використовувати і в Наддніпрянській Україні.
Після захоплення України більшовиками та заснування УРСР Ленін затвердив прапор республіки: червоне поле, а у верхньому кутку – синьо-жовтий прапор. Але вже в 1919 році останній зник з прапора.
З чуток, відома китайська художниця Мао Мао ще в 1992 році на одному з творчих заходів просила президента Леоніда Кравчука зробити все, щоб в нещодавно створеній незалежній Україні змінили розташування кольорів на прапорі. Вона попередила, що якщо прапор і надалі буде залишатися таким самим, то країну чекає неминуча деградація, зрада, занепад і, нарешті, крах.
Патріотичний флешмоб під замком Любарта, Луцьк, 2014 рік Фото: racurs.ua
Символіка кольорів набагато глибша, ніж просто уособлення неба і поля пшениці. Золоте, жовте символізує Творця, Бога-Отця і взагалі, духовне начало. Синє ж – це все земне, а також свобода вибору, якою Творець наділив свої творіння в надії, що вони нею не будуть зловживати.
Перший президент України Михайло Грушевський затвердив жовто-синій прапор. У сучасній Конституції України національний прапор навпаки – синьо-жовтий.
Перші згадки про синьо-жовтому прапорі в Україні пов'язані з підставою Львова
Найбільші прапори України було піднято в Криму і Донецьку. Так, довгий час найбільшим українським прапором був прапор з Донецька розміром 30 на 45 метрів, який 2007 року зшила пенсіонерка, вдова шахтаря і етнічна росіянка Марія Беляткова. Вперше його розгорнули 23 серпня 2007 року в Донецьку. Ще один гігантський прапор підняли в цей же день в Криму, над акваторією Каламітської затоки. Полотнище розміром 21 на 14 метрів вагою 60 кг буксирував катер. Це був рекорд з підняття найбільшого прапора України над морською затокою.
23 серпня 1991 група народних депутатів внесла величезний синьо-жовтий прапор до зали Верховної Ради. У 2004 році в цей день на честь національного символу було встановлено свято. А легендарний прапор з Верховної Ради України зараз зберігається в Музеї новин.
Михайло Грушевський затвердив жовто-синій прапор. У сучасній Конституції України національний прапор – синьо-жовтий
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