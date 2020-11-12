День боротьби з пневмонією: симптоми хвороби та чому вражає легені в разі COVID-19

Всесвітній день боротьби з пневмонією відзначається щорічно 12 листопада. Уперше він пройшов 2009 року, коли більш ніж сотня організацій із різних країн об'єдналися в Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії.

Про симптоми хвороби, чому вона небезпечна та як пов'язана з коронавірусом, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Пневмонія, або запалення легенів, – це запалення легеневої тканини, яке супроводжується переважно враженням альвеол. Пневмонію зазвичай викликають інфекції: основними збудниками є віруси та бактерії. Також запалення легенів можуть викликати мікоплазми, гриби та паразити.

Підвищення температури тіла до 39-40 градусів.

Біль у грудях під час дихання або кашлю.

Сильний кашель із мокротою.

Сухий кашель.

Першіння в горлі.

Задишка.

Тахікардія.

Сильний озноб.

Болі в м'язах і тканинах.

Втома.

Погане самопочуття загалом.

Знижена температура тіла (у людей старших за 65 років та зі слабкою імунною системою).

Втрата апетиту, зниження фізичної активності в людей похилого віку (у поєднанні з іншими факторами).

Нудота, блювота, діарея – рідко.

У новонароджених дітей (перші чотири тижні після народження) і немовлят (від 4 тижнів до 1 року) може не бути жодних симптомів інфекції. Але також можуть бути присутні блювота, кашель, втома, лихоманка, неспокій, проблеми з диханням і прийомом їжі.

Незважаючи на розвиток медицини й появу нових ліків, пневмонія є дуже поширеним і дуже небезпечним захворюванням. У разі несвоєчасного лікування наслідки хвороби можуть призвести до серйозних ускладнень, навіть до летального наслідку.

Серед наслідків пневмонії – рубці на легенях, абсцес легені, головного мозку й печінки, гостра дихальна недостатність, патології серця, менінгіт, запалення нирок та інші.

Особливість пневмонії в разі COVID-19 – у тому, що вірус здатний створювати в дихальних шляхах людини сприятливі умови для небезпечних мікробів, що викликають запалення. Якщо ж відбувається пряме ураження, страждають судини й альвеоли, але плазма крові не проходить через стінки судин. Тому коронавірусна пневмонія розвивається дуже швидко й практично одночасно вражає всі дихальні шляхи.

Крім того, лікарі зазначають, що пневмонія, викликана коронавірусом, проходить специфічно. Так, у пацієнтів спостерігаються абсолютно різні ступені ураження легень. А в деяких немає жодних скарг або симптомів – лихоманки, кашлю або задишки. До того ж комп'ютерна томографія виявляє в них ознаки запалення.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зробити безкоштовний тест на коронавірус. Якщо пацієнт підозрює в себе захворювання, йому необхідно зателефонувати (а не йти на прийом) сімейному лікарю.