День батька в Україні: історія свята та як відзначити

У неділю, 21 червня, в Україні та в світі відзначається День батька. Це свято на честь татусів відзначається щорічно в більшості соціально розвинених країн. Українці святкують День батька у третю неділю червня.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про історію свята, його традиції, мету та особливості святкування, а також як День батька відзначається в Україні.

День батька 2020 року відзначається 21 червня

День батька: історія свята

Уперше День батька святкували 1910 року в США. Ідею свята запропонувала місіс Додд з міста Спокан, штат Вашингтон.

Таким чином вона хотіла подякувати своєму батькові та іншим батькам, які виховують дітей. Батько жінки після смерті дружини сам ростив шістьох дітей.

Лише через 56 років, 1966 року, президент США Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня національним святом батька.

День батька вперше відзначили 1910 року в США

День батька в Україні

В Україні День батька офіційно святкується з 2019 року. 2020 року свято відзначається лише вдруге і випадає на 21 червня.

Як відомо, 8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив указ президента України Петра Порошенка "Про День батька". До 2019 року Україна святкувала лише День матері.

Мета свята

В уряді пояснили, що реалізація нормативного акта про День батька повинна сприятливо сприяти всебічному розвитку сім'ї як основи суспільства, а також змінювати погляд на батьківство – підвищувати статус чоловіка як батька.

Іншими словами, свято встановлене на знак вдячності чоловікам, які сумлінно та самовіддано піклуються про своїх дітей.

День батька офіційно святкується в Україні з 2019 року

Як відзначається свято

У День батька в багатьох країнах світу прийнято носити троянди: червоні – якщо батько живий, білі – якщо пішов у інший світ.

Цього дня організовують сімейні святкування, пікніки, батьків вітають та дарують їм подарунки, висловлюючи свою любов і вдячність.

День батька в інших країнах світу

День батька відзначається в третю неділю червня у таких країнах, як Аргентина, Нідерланди, Туреччина, Великобританія, Індія, Канада, Мексика, Японія, Словаччина, Швейцарія, Південна Африка.

У Німеччині свято традиційно відзначають у Вознесіння Господнє (нинішнього року було 21 травня), в Австралії – в першу неділю вересня, в Італії – 19 березня, у Польщі – 23 червня, в Грузії – 3 жовтня. У Росії свято батька не має офіційного статусу.

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