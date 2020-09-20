День батька 2020 в Україні: історія і традиції свята

Всенародний день батька в Україні відзначається 20 вересня. Це неофіційне свято, дату якого було запропоновано рядом громадських організацій.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL розповідає про традиції та історію свята.

День батька в Україні: історія свята

Всенародний день батька в Україні стали відзначати в 2009 році. Його ініціаторами стали "Міжнародний центр батьківства" і Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім'ї та відповідального батьківства" за підтримки Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Так, під час прес-конференції ініціаторів свята 18 вересня 2009 року було оголошено, що кожна третя неділя вересня стає датою, коли суспільство в Україні висловлює свою єдність і особливу повагу цим загальнолюдським сімейним і державним цінностям.

Варто зазначити, що в Україні існує ще одна, офіційна дата святкування Дня батька – третя неділя червня. 8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив указ президента України Петра Порошенка "Про День батька". У 2020 році свято відзначалося 21 червня.

Традиції свята

У День батька прийнято вітати батьків, казати їм теплі слова та дарувати подарунки на знак любові та вдячності. Багато сімей цього дня влаштовують сімейні свята й пікніки.

У деяких країнах на День батька прийнято носити троянди: червоні – якщо батько живий, білі – якщо пішов в інший світ.

День батька в світі

США, Аргентина, Нідерланди, Туреччина, Великобританія, Індія, Канада, Мексика, Японія, Словаччина, Швейцарія, Південна Африка відзначають День батька в третю неділю червня.

У Німеччині свято традиційно відзначають в Вознесіння Господнє, в Австралії – в першу неділю вересня, в Італії – 19 березня, в Польщі – 23 червня, в Грузії – 3 жовтня. У Росії свято батька не має офіційного статусу.

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