Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ свята

День Архангела Гавриїла — заборони та прикмети свята

Читати матеріал російською

У п'ятницю, 26 липня, православна церква відзначає Собор Архангела Гавриїла (Гавриїла-громника). Це свято має ще одну дату. Так, перший раз його вшановують одразу після Благовіщення, 8 квітня. У православ'ї Гавриїла вважають вісником добрих новин та відкривачем божественних знань.

Новини
Церковний календар: релігійні свята у серпні 2019-го

OBOZREVATEL зібрав підготував інформацію про свято, а також про прикмети й заборони цього дня.

Собор Архангела Гавриїла – історія свята

Господь обрав Гавриїла для того, аби саме він сповістив Діву Марію, а разом із нею й усіх людей про велику радість – Втілення Сина Божого. Саме тому, одразу на наступний день після Благовіщення, 8 квітня, вшановують Господнього посланця Архангела Гавриїла.

Приводом для становлення свята 26 липня стала дата освячення у ХVII столітті храму, спорудженого у Константинополі на честь Гавриїла.

У Священному Письмі Гавриїл згадується, як провісник Божий. Відомо, що він надихав Мойсея в написанні книги Буття, сповіщав пророку Даниїлу про долю єврейського народу. Праведній Анні Гавриїл повідомив про народження Діви Марії, а священнику Захарію – про народження Господнього хрестителя.

Упродовж земного життя Богородиці, Гавриїл завжди був поряд із нею.

Перед стражданнями Ісуса, Гавриїл являвся йому і надавав сил. Звістку ж про Воскресіння жони-мироносиці почули саме від Гавриїла.

На іконах Архангел зображений із райською гілкою, яку він приніс Діві Марії, або ж із засвіченим ліхтарем у правій руці. Ці предмети є символом доброї звістки, яку він приніс.

Що заборонено робити в День Архангела Гавриїла

День Архангела Гавриїла в народі вважають днем важкої праці. Традиційно в цю пору люди проводять багато часу на полях, адже це активний період збору врожаю. Утім, 26 липня також вважають громовим. В народі знають, що у полі цього дня працювати заборонено, інакше архангел каратиме за це блискавкою або пожежею.

Прикмети в День Архангела Гавриїла

У день Архангела Гавриїла спостерігали за природою та визначали, якою буде погода. Вважалося, що до цього свята жито починає нахиляти свої стебла до землі.

  • Якщо 26 липня суха погода, то й осінь буде доброю та сухою.

  • На вулиці тепло та сонячно – осінь буде такою ж теплою та сонячною.

  • Дощовий день знаменує швидкий прихід осені.

Раніше OBOZREVATEL повідомив детальний прогноз погоди на серпень-2019.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel