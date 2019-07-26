День Архангела Гавриїла — заборони та прикмети свята

У п'ятницю, 26 липня, православна церква відзначає Собор Архангела Гавриїла (Гавриїла-громника). Це свято має ще одну дату. Так, перший раз його вшановують одразу після Благовіщення, 8 квітня. У православ'ї Гавриїла вважають вісником добрих новин та відкривачем божественних знань.

OBOZREVATEL зібрав підготував інформацію про свято, а також про прикмети й заборони цього дня.

Собор Архангела Гавриїла – історія свята

Господь обрав Гавриїла для того, аби саме він сповістив Діву Марію, а разом із нею й усіх людей про велику радість – Втілення Сина Божого. Саме тому, одразу на наступний день після Благовіщення, 8 квітня, вшановують Господнього посланця Архангела Гавриїла.

Приводом для становлення свята 26 липня стала дата освячення у ХVII столітті храму, спорудженого у Константинополі на честь Гавриїла.

У Священному Письмі Гавриїл згадується, як провісник Божий. Відомо, що він надихав Мойсея в написанні книги Буття, сповіщав пророку Даниїлу про долю єврейського народу. Праведній Анні Гавриїл повідомив про народження Діви Марії, а священнику Захарію – про народження Господнього хрестителя.

Упродовж земного життя Богородиці, Гавриїл завжди був поряд із нею.

Перед стражданнями Ісуса, Гавриїл являвся йому і надавав сил. Звістку ж про Воскресіння жони-мироносиці почули саме від Гавриїла.

На іконах Архангел зображений із райською гілкою, яку він приніс Діві Марії, або ж із засвіченим ліхтарем у правій руці. Ці предмети є символом доброї звістки, яку він приніс.

Що заборонено робити в День Архангела Гавриїла

День Архангела Гавриїла в народі вважають днем важкої праці. Традиційно в цю пору люди проводять багато часу на полях, адже це активний період збору врожаю. Утім, 26 липня також вважають громовим. В народі знають, що у полі цього дня працювати заборонено, інакше архангел каратиме за це блискавкою або пожежею.

Прикмети в День Архангела Гавриїла

У день Архангела Гавриїла спостерігали за природою та визначали, якою буде погода. Вважалося, що до цього свята жито починає нахиляти свої стебла до землі.

Якщо 26 липня суха погода, то й осінь буде доброю та сухою.

На вулиці тепло та сонячно – осінь буде такою ж теплою та сонячною.

Дощовий день знаменує швидкий прихід осені.

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