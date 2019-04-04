День ангела Василя: як привітати іменинника

4 квітня відзначають День ангела Василя. Це чоловіче ім'я походить з Греції від басіліос – "царський".
Василь – активна і владна людина. Він інтелігентний і терплячий, не терпить компромісів. OBOZREVATEL підібрав привітання з іменинами у віршах, прозі чи листівками.
Привітання у віршах
Щоб Ваше здоров'я - як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із вами ваш Ангел летить,
Убереже вас від всіх бід,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде!
люкс ФМ
Ти Василь у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
У Василя нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
Поздоровлення в прозі
Василь, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу оптимізму і удачі, вірних цілей і благородних вчинків, доброго здоров'я і великодушності, щирої любові і мужності характеру, відмінних можливостей самореалізації і досягнення найбільших висот.
Милий Вася, я тебе від душі вітаю і бажаю в цей радісний і чудовий день великого щастя в житті та щирої любові, самого міцного здоров'я і поваги, стрімких і незламних успіхів, благородних вчинків і світлого щастя душі.
СМС-привітання
Весь вічно в меді, олії, квасі,
А у вихідні – в киселі ...
Прагну всім серцем тільки до Васі
Я – до хлопця кращого в селі!
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
Поздоровлення в листівках
Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня православні християни святкують день Василя Теплого, або, як ще його називають Василя Сонячного.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram