День ангела Василя: як привітати іменинника

4 квітня відзначають День ангела Василя. Це чоловіче ім'я походить з Греції від басіліос – "царський".

Василь – активна і владна людина. Він інтелігентний і терплячий, не терпить компромісів. OBOZREVATEL підібрав привітання з іменинами у віршах, прозі чи листівками.

Привітання у віршах

Щоб Ваше здоров'я - як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із вами ваш Ангел летить,

Убереже вас від всіх бід,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде!

люкс ФМ

Ти Василь у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

У Василя нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Поздоровлення в прозі

Василь, я тебе сердечно вітаю і побажати хочу оптимізму і удачі, вірних цілей і благородних вчинків, доброго здоров'я і великодушності, щирої любові і мужності характеру, відмінних можливостей самореалізації і досягнення найбільших висот.

Милий Вася, я тебе від душі вітаю і бажаю в цей радісний і чудовий день великого щастя в житті та щирої любові, самого міцного здоров'я і поваги, стрімких і незламних успіхів, благородних вчинків і світлого щастя душі.

СМС-привітання

Весь вічно в меді, олії, квасі,

А у вихідні – в киселі ...

Прагну всім серцем тільки до Васі

Я – до хлопця кращого в селі!

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

Поздоровлення в листівках

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня православні християни святкують день Василя Теплого, або, як ще його називають Василя Сонячного.

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