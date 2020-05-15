День ангела Романа: гарні привітання з іменинами, листівки, відео, вірші та проза

Православні віряни 15 травня шанують пам'ять благовірних князів братів Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа та Давида. Свято було встановлено в пам'ять про перенесення мощей святих.
Також 15 травня всі, хто має ім'я Роман, відзначають свої іменини. До Дня ангела Романа OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах та прозі, оригінальні листівки та відео.
З днем ангела Романа
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З Днем ангела Романа: вірші та проза
День ангела пусть принесет тебе удачу,
Пускай, Роман, тебе во всем везет,
Чтоб стал душою и финансами богаче,
Чтобы дела пошли уверенно вперед.
***
Побажання в День ангела Романа
Тобі бажаю я, Роман,
Любові вируючий океан,
Щоб рік наступний був, як свято,
На все щоб вистачало сил багато.
За життям не йди понуро,
Зневіра, нудьга – це гріх!
Адже треба, щоб у житті було
Здоров’я та веселий сміх!
Нехай в житті особистому буде щастя,
Кар’єра нехай йде вперед,
Не затьмарить роки негода,
А старість? Старість – десь там чекає усіх!
***
Привітання з Днем ангела Романа
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Роман, от души тебя поздравляю с именинами. Пусть в твоей жизни не будет темных полос, пусть повсюду тебя преследует успех и ждет победа. Пусть ангел оберегает тебя!
***
Вітаємо нашого дорогого Романа! Нехай і далі триває твій роман з життям, повний любові, незвичайних відкриттів і дивовижних зустрічей. Нехай ім'я твоє: "мужній, сильний", допоможе тобі в цьому. Будь щасливим!
Листівки Роману в іменини
Поздоровлення Роману з іменинами
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Листівки з Днем ангела Романа
Іменини Романа: прикольні привітання
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Картинки з іменинами Романа
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СМС в День ангела Романа
Гіфка до Дня ангела Романа
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Анімаційні привітання з Днем ангела Романа
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День ангела Романа 2020: відео
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За матеріалами: pozdravik.ru, pozdravok.ru, maximum.fm.
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