День ангела Наталії: гарні привітання, відео та листівки

Православна церква 22 березня шанує пам'ять святої преподобномучениці Наталії Ульянової.

Послушниця Новодівичого монастиря Наталія Ульянова була розстріляна цього дня 1938 року, під час гонінь на християн у Радянській Росії.

Також 22 березня з Днем ангела вітають усіх Наташ. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки, відео та привітання з іменинами Наталі.

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями pexels.com

День ангела Наталії: привітання у віршах і прозі

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

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День ангела Наталії: листівки, вірші і відео з привітаннями listivki.olkol.com

Хай Наталку нашу ангел вберігає

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

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День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями listivki.olkol.com

Мила Наталя, я тебе вітаю з радісним і світлим днем, з днем ангела. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає в цьому житті, нехай буде твоя душа завжди сповнена великої любові і щастя, нехай буде неймовірне диво в твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.

З Днем ангела Наталії: листівки

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями otkritkiok.ru

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями otkritkiok.ru

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями otkritkiok.ru

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями otkritkiok.ru

День ангела Наталії: відео

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