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22 березня • оновлено в 07:03
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День ангела Наталії: гарні привітання, відео та листівки

2.2т
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Православна церква 22 березня шанує пам'ять святої преподобномучениці Наталії Ульянової.

Послушниця Новодівичого монастиря Наталія Ульянова була розстріляна цього дня 1938 року, під час гонінь на християн у Радянській Росії.

Також 22 березня з Днем ангела вітають усіх Наташ. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі листівки, відео та привітання з іменинами Наталі.

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

pexels.com

День ангела Наталії: привітання у віршах і прозі

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

День ангела Наталії: листівки, вірші і відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші і відео з привітаннями

listivki.olkol.com

Хай Наталку нашу ангел вберігає

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

listivki.olkol.com

Мила Наталя, я тебе вітаю з радісним і світлим днем, з днем ангела. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає в цьому житті, нехай буде твоя душа завжди сповнена великої любові і щастя, нехай буде неймовірне диво в твоєму кожному дні, нехай веселим і легким завжди залишається твій характер.

З Днем ангела Наталії: листівки

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

otkritkiok.ru

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

otkritkiok.ru

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

otkritkiok.ru

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Наталії: листівки, вірші та відео з привітаннями

otkritkiok.ru

День ангела Наталії: відео

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква релігія свято
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