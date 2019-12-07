День ангела Катерини: кращі привітання та листівки

День пам'яті святої великомучениці Катерини православні християни відзначають 7 грудня. Її вважають покровителькою кохання і шлюбу, котра завжди допомагає дівчатам знайти свою другу половинку.

OBOZREVATEL зібрав кращі привітання та листівки з Днем янгола Катерини.

День янгола Катерини

Привітання з Днем янгола Катерини у віршах

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Катерина, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

***

Сьоме грудня – Катерини

у Катрусі іменини,

Тож вітаю я свою,

Саму кращу й дорогу!

З Тобою поруч дуже легко,

душі моєї Ти люстерко,

Ти наче сонечко для мене,

Що зігріває землю з неба!

День ангела Катерини

Привітання з Днем янгола Катерини в прозі

Бажаю в день Святої Катерини тобі величезного щастя, добра в серці, віри в душі і виконання всіх бажань! Нехай твій янгол-охоронець завжди оберігає тебе і допомагає йти правильним шляхом! Нехай кожна мить буде сповнена любові, позитиву та успіху!

***

Милі Катюші вітаю вас з днем Святої Катерини, і бажаю бути сміливими, сильними, мудрими, талановитими, активними, яскравими і самодостатніми. Нехай ваш янгол-охоронець не тільки в цей день, а й завжди вас любить, оберігає, зберігає і захищає.

***

Сердечно вітаю з Днем Святої Катерини. Нехай ангел твій тебе оберігає від негараздів, співає добрі пісні, коли тобі сумно і дарує надію, коли на серці тривожно. Бажаю великої сили волі, бажаю справжнього щастя і відради, бажаю з щирою вірою і благим світлом душі продовжувати свій життєвий шлях.

День янгола Катерини – листівки

День янгола Катерини

День янгола Катерини

День янгола Катерини

День янгола Катерини

День янгола Катерини

День янгола Катерини

День янгола Катерини

День янгола Катерини

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