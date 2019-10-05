День ангела Івана: найкращі привітання та листівки

6 жовтня святкується день ангела Івана. Це ім'я в перекладі з древнеевройскої мови означає "Яхве (Бог) змилостивився".

Носії цього імені – активні й вольові, чуйні. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання з іменинами.

Привітання у віршах

Хай ангел завжди вберігає,

Біда тебе, Іван, не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно 100 років прожити.

Хай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають.

* * *

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

* * *

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

Привітання в прозі

В день твого ангела-хранителя хочу побажати щастя й доброї долі. Іване, ти – приклад порядної людини й відданого сина. А для мене ти – кращий друг і мудрий радник. Будь завжди здоровим і радісним, досягай усього, що бажаєш, швидко й легко. З днем іменин, рідний!

* * *

Іванко! Від щирого серця вітаємо, і бажаємо ніколи не зупинятися на шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було присутнє тільки все найкраще, любов, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи й перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди знаходитить для себе задоволення й цікаві пригоди!

День ангела Листівки

* * *

Я хочу тебе, Ванюша, в день іменин привітати від душі. Щастя побажати, Віри, Надії та Любові, міцної дружби і здоров'я, сімейного благополуччя і достатку. Щоб всі твої плани втілювалися в життя легко й просто, а мрії змушували рухатися далі все швидше й швидше. Зі святом, любий, з іменинами!

Яскраві листівки з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 6 жовтня святкується зачаття Іоанна Предтечі. Що не можна робити цього дня, читайте в нашому матеріалі.

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