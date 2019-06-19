День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки

19 червня відзначають день ангела Георгія та Сусанни. Георгій з давньогрецької – "землероб", а Сусанна з єврейської – "лілія".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для носіїв цих імен зі святом їх ангелів.
День ангела Георгія – привітання у віршах
День ангела
pixabay
День Ангела Георгія прийшов,
А це таке важливе свято,
Хай несе і радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест й пісню ночі,
У своє щастя Ти повір –
І матимеш усе, що хочеш!
День ангела Георгія – привітання в прозі
Георгію, вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю гордо і красиво крокувати добрим шляхом, здійснюючи безліч благородних вчинків, домагаючись неодноразових перемог. Здоров'я тобі, Георгію, міцного кохання і дружби в житті, благополуччя, удачі, щастя і яскравого настрою.
День ангела Сусанни – привітання у віршах
Сусанна завзята завжди і впевнена,
Прикладом для багатьох є ти.
Як друг справжній ти життям перевірена,
Як жінка ти – еталон краси.
В твої іменини прості побажання:
Нехай будуть безхмарні дні і роки.
Очі нехай іскряться щасливим сяйвом,
І шлях висвітлюють удачі зірки!
День ангела Сусанни – привітання в прозі
Прекрасна Сусанна, в твої іменини, хочу щиро побажати справжнього жіночого щастя, розуміння і теплоти сердець від близьких людей, поваги і підтримки від колег, удачі та везіння від долі, великого щастя і веселих днів від життя.
День ангела Георгія і Сусанни – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня один із знаків Зодіаку буде переповнений творчою енергією, іншому ж належить непросте прощання з минулим.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!