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День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки

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19 червня відзначають день ангела Георгія та Сусанни. Георгій з давньогрецької – "землероб", а Сусанна з єврейської – "лілія".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для носіїв цих імен зі святом їх ангелів.

День ангела Георгія – привітання у віршах

День ангела

День ангела

pixabay

День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки

День Ангела Георгія прийшов,

А це таке важливе свято,

Хай несе і радість і любов,

І щирих привітань багато,

Зорю найкращу з усіх зір

І квітів шелест й пісню ночі,

У своє щастя Ти повір –

І матимеш усе, що хочеш!

День ангела Георгія – привітання в прозі

День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки

Георгію, вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю гордо і красиво крокувати добрим шляхом, здійснюючи безліч благородних вчинків, домагаючись неодноразових перемог. Здоров'я тобі, Георгію, міцного кохання і дружби в житті, благополуччя, удачі, щастя і яскравого настрою.

День ангела Сусанни – привітання у віршах

День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки

Сусанна завзята завжди і впевнена,

Прикладом для багатьох є ти.

Як друг справжній ти життям перевірена,

Як жінка ти – еталон краси.

В твої іменини прості побажання:

Нехай будуть безхмарні дні і роки.

Очі нехай іскряться щасливим сяйвом,

І шлях висвітлюють удачі зірки!

День ангела Сусанни – привітання в прозі

День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки

Прекрасна Сусанна, в твої іменини, хочу щиро побажати справжнього жіночого щастя, розуміння і теплоти сердець від близьких людей, поваги і підтримки від колег, удачі та везіння від долі, великого щастя і веселих днів від життя.

День ангела Георгія і Сусаннилистівки

День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки
День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки
День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки
День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки
День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки
День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки
День ангела Георгія та Сусанни: привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня один із знаків Зодіаку буде переповнений творчою енергією, іншому ж належить непросте прощання з минулим.

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