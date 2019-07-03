День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника

3 липня відзначають день ангела Андрія. Це ім'я в перекладі з грецької означає мужній.
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками з іменинами Андрія.
Привітання у віршах
День ангела
pixabay
Андрій, вітаємо зі Святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго – до сивин!
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже Тебе від зла!
Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,
Здоров'я й сил! Щастя і добра!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того, хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.
Привітання в прозі
Дорогий Андрію, від чистого серця тебе вітаю і хочу побажати щирої любові, дорогих серцю людей, світлої удачі в житті, радісних моментів, щасливих подій, високих цілей, неймовірних сил, відмінного здоров'я, надійних друзів і великого везіння.
***
Що прийнято бажати в день ангела? Та практично те ж саме. що і в будь-яке інше свято. Ось і тобі, Андрію, ми хочемо побажати в день твоїх іменин всього самого доброго, теплого і світлого. І нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою і оберігає тебе від поганих речей. З Днем ангела!
Листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня 2019 року відбулося повне сонячне затемнення під заступництвом знака Зодіаку Рак. У мережі показали відео.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.