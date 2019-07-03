День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника

3 липня відзначають день ангела Андрія. Це ім'я в перекладі з грецької означає мужній.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками з іменинами Андрія.

Привітання у віршах

День ангела pixabay

Андрій, вітаємо зі Святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго – до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже Тебе від зла!

Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,

Здоров'я й сил! Щастя і добра!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того, хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.

Привітання в прозі

Дорогий Андрію, від чистого серця тебе вітаю і хочу побажати щирої любові, дорогих серцю людей, світлої удачі в житті, радісних моментів, щасливих подій, високих цілей, неймовірних сил, відмінного здоров'я, надійних друзів і великого везіння.

***

Що прийнято бажати в день ангела? Та практично те ж саме. що і в будь-яке інше свято. Ось і тобі, Андрію, ми хочемо побажати в день твоїх іменин всього самого доброго, теплого і світлого. І нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою і оберігає тебе від поганих речей. З Днем ангела!

Листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня 2019 року відбулося повне сонячне затемнення під заступництвом знака Зодіаку Рак. У мережі показали відео.

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