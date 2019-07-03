ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/свята

День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника

793Читати матеріал російською

3 липня відзначають день ангела Андрія. Це ім'я в перекладі з грецької означає мужній.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками з іменинами Андрія.

Привітання у віршах

День ангела

День ангела

pixabay

День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника

Андрій, вітаємо зі Святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго – до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже Тебе від зла!

Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,

Здоров'я й сил! Щастя і добра!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того, хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.

Привітання в прозі

День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника

Дорогий Андрію, від чистого серця тебе вітаю і хочу побажати щирої любові, дорогих серцю людей, світлої удачі в житті, радісних моментів, щасливих подій, високих цілей, неймовірних сил, відмінного здоров'я, надійних друзів і великого везіння.

***

Що прийнято бажати в день ангела? Та практично те ж саме. що і в будь-яке інше свято. Ось і тобі, Андрію, ми хочемо побажати в день твоїх іменин всього самого доброго, теплого і світлого. І нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою і оберігає тебе від поганих речей. З Днем ангела!

Листівки

День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника
День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника
День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника
День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника
День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника
День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника
День ангела Андрія: як оригінально привітати іменинника

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня 2019 року відбулося повне сонячне затемнення під заступництвом знака Зодіаку Рак. У мережі показали відео.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel