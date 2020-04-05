День ангела Анастасії: гарні вірші, відео та листівки з привітаннями

Православна церква 5 квітня вшановує пам'ять преподобномучениці Анастасії Бобкової, яка була розстріляна за наказом НКВД 1938 року.

Водночас всі дівчата й жінки на ім'я Настя відзначають свій День ангела. В іменини Анастасії OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.

День ангела Анастасії: листівки Pixabay

З Днем ангела Анастасії: оригінальні привітання у віршах і прозі

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

***

День ангела Анастасії: листівки listivki.olkol.com

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

День ангела Анастасії: листівки otkritkiok.ru

Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

***

День ангела Анастасії: листівки listivki.olkol.com

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Іменини Анастасії: листівки

День ангела Анастасії: листівки listivki.olkol.com

День ангела Анастасії: листівки listivki.olkol.com

День ангела Анастасії: листівки otkritkiok.ru

День ангела Анастасії: листівки listivki.olkol.com

День ангела Анастасії: листівки otkritkiok.ru

День ангела Анастасії: листівки listivki.olkol.com

День ангела Анастасії: листівки otkritkiok.ru

День ангела Анастасії: листівки otkritkiok.ru

День ангела Анастасії: відео з привітаннями

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За матеріалами: "КП", pozdravok.ru.

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