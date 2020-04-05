День ангела Анастасії: гарні вірші, відео та листівки з привітаннями

Православна церква 5 квітня вшановує пам'ять преподобномучениці Анастасії Бобкової, яка була розстріляна за наказом НКВД 1938 року.
Водночас всі дівчата й жінки на ім'я Настя відзначають свій День ангела. В іменини Анастасії OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.
День ангела Анастасії: листівки
Pixabay
З Днем ангела Анастасії: оригінальні привітання у віршах і прозі
Пускай тебе с небес Анастасия
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!
Сегодня я тебе желаю лишь цветения,
Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!
***
День ангела Анастасії: листівки
listivki.olkol.com
З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
День ангела Анастасії: листівки
otkritkiok.ru
Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!
***
День ангела Анастасії: листівки
listivki.olkol.com
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Іменини Анастасії: листівки
День ангела Анастасії: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Анастасії: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Анастасії: листівки
otkritkiok.ru
День ангела Анастасії: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Анастасії: листівки
otkritkiok.ru
День ангела Анастасії: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Анастасії: листівки
otkritkiok.ru
День ангела Анастасії: листівки
otkritkiok.ru
День ангела Анастасії: відео з привітаннями
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За матеріалами: "КП", pozdravok.ru.
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