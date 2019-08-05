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Чудотворна ікона: що просити перед Почаївською Божою Матір'ю

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У понеділок, 5 серпня, православні християни та католики вшановують одну з важливих святинь ікону Почаївської Божої Матері. У молитві перед нею багато вірян просять допомоги у розв'язанні різноманітних життєвих питань.

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OBOZREVATEL зібрав історію про чудотворну святиню, що вона символізує, та у яких випадках приходить на допомогу.

Чудотворна ікона: що просити перед Почаївською Божою Матір'ю

Історія появи ікони Божої Матері Почаївської

Церковні легенди розповідають про те, що лик Богородиці з Почаєва був посланий християнам у період набігів татар, коли нападники розоряли землі, брали у полон людей, руйнували села, фортеці й монастирі.

У цей період декілька ченців шукали собі притулок на Волинських землях, і коли один із них піднявся на вершину пагорба, то помітив там Пречисту Діву. Вона стояла у вогняному ореолі та вказувала на камінь у себе під ногами. Побачивши це, чоловік злякався і втік. Однак усвідомивши всю велич побаченого, він і його супутники почали молитися до неї та просити настанов. Через певний час Богородиця зникла зі скелі, але лишила на ній відбиток своєї ступні, з якого згодом забило джерело. На цьому місці монахи заснували монастир, до якого почали сходитися паломники.

Ікона ж, яка нагадує про подію, в Україні з'явилася лише у 1559 році. Патріарх Неофіт передав ікону дворянці Ганні Гойській, на знак подяки за те, що вона свого часу дала йому притулок у своєму маєтку. Протягом 38 років образ Богородиці перебував у каплиці на території маєтку Гаєвської. Утім, коли завдяки іконі сліпий від народження 38-річний брат дворянки прозрів, вона вирішила передати святиню до монастиря. Так, реліквія, від якої відходило променисте сяйво, була перенесена у Свято-Успенську Почаївську Лавру.

Чудотворна ікона: що просити перед Почаївською Божою Матір'ю

Чому ікону Почаївської Божої Матері вшановують саме 5-го серпня

У 1675 році трапилося пов'язане зі священною реліквією диво. Коли до монастиря підступили турецькі війська, налякані жителі обителі відслужили перед іконою всенічну. І на світанку над куполами головного собору Лаври з'явилася сама Небесна Цариця, у супроводі ангелів і праведників. Вражені вороги втікали, а ченці встановили дату цієї події (5 серпня або 23 липня за старим стилем) як день вшанування образу.

Чудотворна ікона: що просити перед Почаївською Божою Матір'ю

У чому допомагає ікона Почаївської Божої Матері

Образ Діви Марії Почаївської відомий численними чудотворними властивостями. Так, у молитві до неї зверталися навіть зовсім зневірені люди й отримували позбавлення від страшних хвороб. Проте святиня здатна допомагати не тільки з фізичними проблемами. Молитва перед іконою допомагає зміцнити віру, позбутися сумнівів, вгамувати тривогу та отримати спокій.

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