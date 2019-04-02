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Благовіщення-2019: що не можна робити, історія та традиції

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У 2019 одне з найважливіших і найсвітліших свят Благовіщення Пресвятої Богородиці святкуватиметься 7 квітня.

OBOZREVATEL розібрався, чого не можна робити в цей день, а також які існують прикмети та традиції.

Історія

Благовіщення-2019: що не можна робити, історія та традиції

Благовіщення святкується за дев'ять місяців до Різдва Христового. Назва походить від словосполучення "блага вість", адже в цей день до Діві Марії явився архангел Гавриїл. Він порадував новиною, що вона буде Матір'ю Божою, непорочно зачавши сина від Святого Духа.

Одним із символів Благовіщення є білі голуби на блакитному небі, які уособлюють благу звістку.

Благовіщення

Благовіщення

колаж

Традиції

З давніх часів будинки прикрашають квітами лілій. Свято припадає на Великий піст, тому церква дозволяє вживати деякі продукти.

У цей день випускали на волю птахів, які готові вити гнізда і виробляти потомство - це символ весни і остаточного відходу зими. Селяни пекли прісний хліб – просфори – по одній на кожного члена сім'ї. Його висвітлювали в храмі і з'їдали натщесерце, а крихти додавали в їжу для тварин.

Благовіщення-2019: що не можна робити, історія та традиції

правмір

В церкви священики одягаються в одяг блакитного кольору, який символізує Богородицю. Жінкам обов'язково потрібно було піти на службу і помолитися про щастя і вдале заміжжя, здоров'я і дітей.

За старих часів також "закликали весну". Люди розводили багаття, водили хороводи і співали веснянки, а також стрибали через вогонь. Вважалося, що це захистить від хвороб і порчі. Також дзвонили дзвіни і били в мідний посуд, щоб захистити худобу від вовків, заготовляли сіль, а дівчата ворожили на голубах.

Благовіщення-2019: що не можна робити, історія та традиції

Чого не можна робити в Благовіщення

  • Небажано займатися важкою працею і роботою по дому, а їжу краще приготувати заздалегідь.

  • Брати чи давати в борг і виносити щось з дому.

  • Не можна обрізати дерева і працювати на землі.

  • Не можна робити стрижки або проводити забарвлення волосся: "птах гнізда не в'є, дівка косу не в'є".

  • Не можна одягати новий одяг.

Прикмети

В основному прикмети пов'язані з урожаєм і погодою. Наприклад мороз означає, що рік буде багатим на гриби. Дощ сигналізує про те, що буде хороше жито. А якщо будуть туман, іній та вітер, то врожаю в цьому році можна не чекати. Гроза віщує тепле літо і відмінний урожай горіхів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня православні християни відзначали свято святого Алексія, в яке також існують заборони, свої звичаї і прикмети.

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Місце
Україна
Тег
свято
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