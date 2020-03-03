8 березня в Україні: чому хочуть скасувати і чи варто святкувати

Святкування 8 березня в Україні в останні роки породжує багато суперечок навколо себе.

Так, на хвилі декомунізації звучать думки про те, що Міжнародний жіночий день у якості державного свята слід скасувати, як і відповідний вихідний.

Це пояснюють тим, що 8 березня – це всього лише пережиток минулого СРСР. Але з такою думкою не згодні прихильники святкування 8 березня. Детальніше розповість OBOZREVATEL.

8 березня: чи варто святкувати фото: bessarabiainform.com

Вже протягом багатьох років Міжнародний жіночий день 8 березня є вихідним днем.

Гарячі суперечки навколо 8 березня пішли з 2017 року. Володимир В'ятрович, який на той час очолював Український інститут національної пам'яті, запропонував скасувати свято 8 березня, таким чином викресливши його зі списку офіційних вихідних в Україні.

За словами В'ятровича, свято 8 Березня давно втратило свій початковий сенс і перетворилося на день привітання жінок.

Володимир В'ятрович фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

"Треба розуміти, що і в Україні, і в пострадянських країнах не йдеться про день боротьби за права жінок. Йдеться про так званий Міжнародний жіночий день. Таке формулювання плюс статус вихідного (який це свято має якраз на пострадянському просторі, лише в декількох країнах світу, що якраз не відрізняються успіхами в боротьбі за права жінок) і призвели до того, що день, присвячений боротьбі за права жінок, втратив своє початкове правозахисне значення", – заявляв тоді В'ятрович.

Однак відповідний законопроект, який Верховна Рада розглядала в 2017 році, народні депутати не підтримали, тому 8 березня і в 2020 році залишається в Україні офіційним державним святом.

Свято 8 Березня давно втратило свій початковий сенс Pinterest

Цьогоріч 8 березня випадає на неділю, а вихідний день переноситься на понеділок: українці відпочиватимуть три дні поспіль, 7, 8 і 9 березня.

Нагадаємо, згідно з історією свята 8 березня, 1910 року відзначати Міжнародний жіночий день запропонувала Клара Цеткін з Соціал-демократичної партії Німеччини, щоб жінки могли заявити про себе, про свої проблеми, права та можливості.

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