23 жовтня: яке завтра свято, прикмети та іменинники в цей день

23 жовтня 2020 року у світі відзначають Міжнародний день снігового барса. Також Православна Церква вшановує пам'ять мучеників Євлампія та Євлампії. У народі свято називають Євлампій Зимовказівник.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 23 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Міжнародний день снігового барса

Проведений у жовтні 2013 року в Бішкеку Всесвітній форум щодо збереження снігового барса поклав початок новому святу – Міжнародному дню снігового барса, що відзначається відтоді щорічно 23 жовтня. Ця унікальна тварина занесена до Червоної книги через свою малу чисельність і ризик опинитися серед напіввимерлих видів.

Євлампій Зимовказівник

У цей день вшановують двох святих – брата і сестру Євлампія та Євлампію, що жили за часів імператора Максиміліана, гонителя християн. Брат і сестра походили зі знатної сім'ї та жили в Нікомидії. Першим християнство прийняв Євлампій. Дізнавшись про указ імператора про те, що місто має бути позбавлене від християн, юнак посміявся з божевільного розпорядження. Його негайно схопили й привели на суд, де він показав себе вірним християнином: попри всі тортури, Євлампій не зрікся своїх переконань.

Євлампія, дізнавшись про долю брата, добровільно передала себе в руки мучителів. Вона зазнала жорстоких тортур і була вбита разом із братом.

У народі говорили, що Євлампій вогонь запалює і потемки висвітлює, а також називали святого Євлампієм Зимовказівником. Це пов'язано з тим, що зараз стає помітніше, як швидко убуває світловий день.

Також 23 жовтня відзначається День Ангела Андрія, Антона, Юхима, Іларіона, Інокентія, Кирила, Кузьми, Павла, Сави, Сергія, Симона, Степана, Фоми, Якова.

Прикмети на 23 жовтня

Якщо бруд на вулиці – сніг не випаде до самої Казанської.

Якщо мороз не вдарив – зима не настане в найближчі чотири тижні.

Якщо протягом дня західна частина неба чиста – дощу не буде.

Листя на вербі почало знизу жовтіти та облітати – зима буде ранньою.

Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

Що не можна робити 23 жовтня

23 жовтня не можна замітати підлогу або пилососити – прибираючи сміття з підлоги, можна заодно вимести здоров'я та гроші.

Не можна починати щось нове – добрих плодів така справа не принесе.

Також цього дня не можна влаштовувати весілля – міцними такі відносини не будуть.

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