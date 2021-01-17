Яке свято 18 січня: прикмети на Водохресний вечір та іменини

18 січня Православна церква відзначає Голодну кутю і Водохресний вечір. У світі ж цей день відомий як Сумний понеділок.

Цього дня існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що настав. Про те, що не можна робити 18 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Цього дня, як і на Водохреще, святять воду. Йдучи до церкви по святу воду, люди прикрашають відра безсмертником або сухими волошками – щоб Бог милував від злої напасті. Коли віряни сідають за вечерю, то п'ють освячену воду, яка вважається навіть святішою, ніж на Водохреще.

18 січня православні до самого вечора нічого не їдять, тому церковне свято й отримало таку назву. На вечерю подають пісні страви: рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та узвар.

Також відомо, що в деяких регіонах залишилася традиція на Голодну кутю замішувати рідке тісто на освяченій воді. Цей ритуал повинна провести господиня будинку або старша дочка. Після того, як тісто вимісили, ним малювали хрести на всіх стінах будинку, у сінях, стайні та у всіх інших будівлях будинку, щоб захистити сім'ю й господарство від нечистої сили.

Назва для найдепресивнішого дня року ("Blue Monday"), який випадає на понеділок останнього повного тижня січня, придумав британський психолог Кліф Арнал 2005 року. Він визначив цю дату за допомогою математичної формули, враховуючи короткий день і низький рівень сонячної енергії, психологію людини та навіть економічні чинники.

Якщо на Водохресний вечір іде сніг – чекайте доброго врожаю пшениці та вівса.

Якщо вночі цього дня не видно зірок, значить осінь не буде багата на гриби.

Сильний вітер і хуртовини на Водохресний Святвечір – літо буде холодним із тривалими дощами.

Багатий урожай плодових і меду обіцяє сніг на деревах.

Якщо людина почує 18 січня голосний гавкіт собак, то весь рік полювання та риболовля будуть багаті на здобич і улов.

Цього дня заборонено лаятися з членами сім'ї та ображатися, інакше пролиті сльози викличуть біду на весь рік.

Також не можна голосно кликати курей, тому що може почути зла сусідка й промовити: "Твої кури, мої яйця – кури не будуть нестися".

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