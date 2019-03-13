14 березня 2019: яке сьогодні свято

14 березня відзначається кілька пам'ятних дат та історичних подій. Так, у цей день святкують День числа Пі, День Українського добровольця, а також народився Йоганн Штраус і Альберт Енштейн.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

День числа Пі

Неофіційне свято, що відзначається любителями математики 14 березня в 1:59:26 в честь математичної константи - числа пі. Це свято придумав у 1987 році фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу.

День українського добровольця

День українського добровольця - свято на честь українських добровольців, яке відзначається в Україні 14 березня. У цей день 2014 перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

Іменини 14 березня

Олександр, Ганна, Василь, Дарина, Іван.

Народилося 14 березня

1804 - Йоганн Штраус (пом. 1849), австрійський композитор, скрипаль, диригент, автор вальсів.

1879 - Альберт Ейнштейн (пом. 1955), німецький і американський фізик-теоретик, автор теорії відносності, лауреат Нобелівської премії (1921).

Народні прикмети 14 березня

Сонячний день віщує врожай зернових, грибів і гарбузових культур;

Теплий день 14 березня – літо буде спекотним, а також можна очікувати гарного сінокосу;

Дощовий день – хліба багато буде;

Густий туман обіцяє багатий урожай бобових культур;

Заморозки – гречка погано вродить;

Почалася заметіль – весь рік буде досить холодно.

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