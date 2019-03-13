14 березня 2019: яке сьогодні свято

14 березня відзначається кілька пам'ятних дат та історичних подій. Так, у цей день святкують День числа Пі, День Українського добровольця, а також народився Йоганн Штраус і Альберт Енштейн.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.
День числа Пі
Неофіційне свято, що відзначається любителями математики 14 березня в 1:59:26 в честь математичної константи - числа пі. Це свято придумав у 1987 році фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу.
День українського добровольця
День українського добровольця - свято на честь українських добровольців, яке відзначається в Україні 14 березня. У цей день 2014 перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.
Іменини 14 березня
Олександр, Ганна, Василь, Дарина, Іван.
Народилося 14 березня
1804 - Йоганн Штраус (пом. 1849), австрійський композитор, скрипаль, диригент, автор вальсів.
1879 - Альберт Ейнштейн (пом. 1955), німецький і американський фізик-теоретик, автор теорії відносності, лауреат Нобелівської премії (1921).
Народні прикмети 14 березня
Сонячний день віщує врожай зернових, грибів і гарбузових культур;
Теплий день 14 березня – літо буде спекотним, а також можна очікувати гарного сінокосу;
Дощовий день – хліба багато буде;
Густий туман обіцяє багатий урожай бобових культур;
Заморозки – гречка погано вродить;
Почалася заметіль – весь рік буде досить холодно.
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