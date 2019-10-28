Золото і стрази: у мережі показали топ-4 осінні тренди манікюру

Одна з найпопулярніших карткових артисток у мережі, американська кардістрі Анна ДеГузман взяла участь у зйомках яскравої б'юті-фотосесії, продемонструвавши сезонні "писки моди" в манікюрі.

Знімки опублікував американський журнал Elle, для якого і проходила зйомка. У кадр потрапили лише руки фокусниці, яка витончено показала nail-тренди осені-2019, а водночас — і свої кращі трюки з карами.

У мережі показали тренди манікюру осені-2019 Elle

Зазначається, що фотосесія була створена спільно зі знаменитою манікюрницею Джесікою Вошик, відомою дизайнеркою, котра також відповідає за колірні поєднання бренду Nike.

Саме вона придумала для кардістрі-моделі чотири актуальні тенденції в nail-арті: золотий дизайн, 3D-перли, мульти-манікюр і переосмислення френча.

Золотий манікюр

"Восени зазвичай популярні металеві відтінки в манікюрі, проте цьогоріч у тренді — золотий нігтьовий дизайн, який можна було побачити на показах таких брендів, як Kate Spade і Moschino", — розповіла Вошик.

Золотий манікюр Elle

Манікюр 3D-перли

За словами nail-стилістки, перли здатні прикрасити манікюр будь-якого кольору. Маленькі перлинки виглядають розкішно і, порівнянні зі стразами, не здаються надто яскравими.

Манікюр 3D-перли Elle

Мульти-манікюр

Експертка каже, що восени 2019 року в тренді — манікюр із різнокольоровими нігтями. Потрібно вибирати мульти-дизайн темніших і приглушених відтінків.

Мульти-манікюр Elle

Переосмислення френча

"2000-ні роки повертаються, і ми можемо побачити французький манікюр на нігтях багатьох знаменитостей, враховуючи Аріану Гранде, Беллу і Джіджі Хадід. Переосмислення френча, до якого ми додаємо трохи індивідуальності, може бути різним", — зазначила Вошик.

Переосмислення френча Elle

Водночас вона підкреслила, що головне в такому манікюрі — експериментувати з формою, але уникати ідеально чітких ліній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряна експертка nail-арту з Лос-Анджелесса Бетіна Голдштейн придумала новий дуже незвичайний і епатажний дизайн нігтів.

Так, ключовим трендом сезону став манікюр із перлами, золотом, каменями, мікро-літерами та іншим декором.

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