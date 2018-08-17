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Знаменитий бренд одягу відкрив магазин у Києві: як він виглядає зсередини

5.3тЧитати новину російською

Стало відомо, як виглядатиме зсередини перший магазин H&M в Україні, який відкриється для усіх вже 18 серпня.

У ньому буде представлений жіночий, чоловічий, підлітковий і дитячий одяг, аксесуари, а також товари для дому, повідомляє The Village. Зазначається, що площа магазину - 2900 квадратних метрів.

Нагадаємо, що шведська компанія H&M наразі керує мережею зі 47 онлайн-платформ і понад 4,7 тис. магазинів на 69 міжнародних ринках. Кількість працівників складає понад 171 тис. людей.

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Популярний бренд H&M відкриє перший магазин в Україні: названо дату

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор H&M в Україні Домінік Фантачіно заявив, що компанії вдалося зібрати ідеальну команду для українського ринку.

Місце
УкраїнаКиїв
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