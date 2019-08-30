Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Осінь — це ідеальна пора для б'юті-експерименти не тільки з фарбуванням і новою стрижкою, але і з модними укладками.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав добірку з топ-5 найкращих зачісок.
Легкі хвилі
Одним з головних трендів осені 2019 року стане укладка за типом природних локонів. Вона підійде власницям довгого і середнього волосся і зробить образ ніжним і романтичним.
Фото: telegraf.com.ua
Фото: tv.ua
Фото: tv.ua
Ефект мокрого волосся
Вологий фініш продовжує залишатися бажаним результатом. Можна варіювати інтенсивність стайлінгу і його кількість, але головна умова — волосся повинне бути чистими. Зазначимо, що такий образ буде виглядати восени неймовірно стильно і привабливо.
Фото: cosmo.com.ua
Фото: telegraf.com.ua
Фото: elle.ru
Недбалий пучок
Зачіска пучок в будь-якому її варіанті виконання на піку популярності ось уже не перший рік. Восени 2019 року вона також як ніколи актуальна. Зазначимо, що пучок можна зібрати як на маківці голови, так і на потилиці. Така зачіска підійде практично для будь-якого заходу.
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Фото: beautylooks.ru
Низький хвіст
На піку своєї актуальності восени поточного року буде низький хвіст. Щоб зачіска не здавалася нудною, можна її прикрасити яскравою хусткою або ж іншими аксесуарами.
Фото: marieclaire.ua
Фото: dnevniq.com
Фото: goodhouse.ru
Мальвінка-пучок
Також однією з найстильніших повсякденних зачісок осені буде мальвінка-пучок. Зазначимо, що дана укладка виглядатиме досить оригінально і красиво.
Фото: womanadvice.ru
Фото: hochu.ua
Фото: alternatib.com
Раніше OBOZREVATEL розповів, яке фарбування волосся буде в тренді у 2019 році.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!