Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Осінь — це ідеальна пора для б'юті-експерименти не тільки з фарбуванням і новою стрижкою, але і з модними укладками.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав добірку з топ-5 найкращих зачісок.

Легкі хвилі

Одним з головних трендів осені 2019 року стане укладка за типом природних локонів. Вона підійде власницям довгого і середнього волосся і зробить образ ніжним і романтичним.

Фото: telegraf.com.ua

Фото: tv.ua

Фото: tv.ua

Ефект мокрого волосся

Вологий фініш продовжує залишатися бажаним результатом. Можна варіювати інтенсивність стайлінгу і його кількість, але головна умова — волосся повинне бути чистими. Зазначимо, що такий образ буде виглядати восени неймовірно стильно і привабливо.

Фото: cosmo.com.ua

Фото: telegraf.com.ua

Фото: elle.ru

Недбалий пучок

Зачіска пучок в будь-якому її варіанті виконання на піку популярності ось уже не перший рік. Восени 2019 року вона також як ніколи актуальна. Зазначимо, що пучок можна зібрати як на маківці голови, так і на потилиці. Така зачіска підійде практично для будь-якого заходу.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beautylooks.ru

Низький хвіст

На піку своєї актуальності восени поточного року буде низький хвіст. Щоб зачіска не здавалася нудною, можна її прикрасити яскравою хусткою або ж іншими аксесуарами.

Фото: marieclaire.ua

Фото: dnevniq.com

Фото: goodhouse.ru

Мальвінка-пучок

Також однією з найстильніших повсякденних зачісок осені буде мальвінка-пучок. Зазначимо, що дана укладка виглядатиме досить оригінально і красиво.

Фото: womanadvice.ru

Фото: hochu.ua

Фото: alternatib.com

Раніше OBOZREVATEL розповів, яке фарбування волосся буде в тренді у 2019 році.

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