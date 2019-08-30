Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Мода

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

1.9т Читати матеріал російською

Осінь — це ідеальна пора для б'юті-експерименти не тільки з фарбуванням і новою стрижкою, але і з модними укладками.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав добірку з топ-5 найкращих зачісок.

Легкі хвилі

Одним з головних трендів осені 2019 року стане укладка за типом природних локонів. Вона підійде власницям довгого і середнього волосся і зробить образ ніжним і романтичним.

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: telegraf.com.ua

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: tv.ua

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: tv.ua

Ефект мокрого волосся

Вологий фініш продовжує залишатися бажаним результатом. Можна варіювати інтенсивність стайлінгу і його кількість, але головна умова — волосся повинне бути чистими. Зазначимо, що такий образ буде виглядати восени неймовірно стильно і привабливо.

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: cosmo.com.ua

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: telegraf.com.ua

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: elle.ru

Новини
Манікюр 2019: модні тренди осіннього сезону

Недбалий пучок

Зачіска пучок в будь-якому її варіанті виконання на піку популярності ось уже не перший рік. Восени 2019 року вона також як ніколи актуальна. Зазначимо, що пучок можна зібрати як на маківці голови, так і на потилиці. Така зачіска підійде практично для будь-якого заходу.

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: beauty.ua

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: beauty.ua

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: beautylooks.ru

Низький хвіст

На піку своєї актуальності восени поточного року буде низький хвіст. Щоб зачіска не здавалася нудною, можна її прикрасити яскравою хусткою або ж іншими аксесуарами.

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: marieclaire.ua

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: dnevniq.com

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: goodhouse.ru

Мальвінка-пучок

Також однією з найстильніших повсякденних зачісок осені буде мальвінка-пучок. Зазначимо, що дана укладка виглядатиме досить оригінально і красиво.

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: womanadvice.ru

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: hochu.ua

Зачіски 2019: стильні варіанти укладок на осінь

Фото: alternatib.com

Раніше OBOZREVATEL розповів, яке фарбування волосся буде в тренді у 2019 році.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...