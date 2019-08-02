Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Якщо ви хочете постригтися цікаво, яскраво, стильно, дотримуючись останніх трендів, модна стрижка боб стане найкращим рішенням.
Таку зачіску можна собі дозволити у будь-якому віці, оскільки боб має багато варіантів виконання. OBOZREVATEL підготував топ-5 найкращих прикладів.
Класична стрижка боб
Класичний боб зазвичай має чіткі контури і може бути, як зовсім коротким — до лінії вух, так і подовженим. Цей варіант стрижки з характерним точним густим зрізом найбільш розкішно виглядає на прямому волоссі.
Фото: vplate.ru
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Стрижка боб з довгим чубчиком
Боб з довгим чубчиком — ще один модний варіант даної стрижки. Така зачіска виглядає дуже ефектно і романтично.
Фото: blllesk.ru
Фото: avrorra.com
Стрижка боб в стилі гранж
Легка недбалість у стилі гранж додасть стрижці боб стильний і модний акцент. Зазначимо, що такий варіант підійде і для короткого волосся і для середньої довжини.
Фото: www.yavmode.ru
Фото: www.yavmode.ru
Фото: www.yavmode.ru
Асиметричний боб-каре
Асиметричний боб додасть шевелюрі об`єму і текстурності. Також за рахунок такої зачіски вдасться приховати недоліки і скорегувати форму обличчя.
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Багатошаровий боб-каре
Багатошаровий боб-каре допоможе візуально відкоригувати неправильні риси обличчя, надаючи їм аристократичну витонченість
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
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