Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Якщо ви хочете постригтися цікаво, яскраво, стильно, дотримуючись останніх трендів, модна стрижка боб стане найкращим рішенням.

Таку зачіску можна собі дозволити у будь-якому віці, оскільки боб має багато варіантів виконання. OBOZREVATEL підготував топ-5 найкращих прикладів.

Класична стрижка боб

Класичний боб зазвичай має чіткі контури і може бути, як зовсім коротким — до лінії вух, так і подовженим. Цей варіант стрижки з характерним точним густим зрізом найбільш розкішно виглядає на прямому волоссі.

Фото: vplate.ru

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

Стрижка боб з довгим чубчиком

Боб з довгим чубчиком — ще один модний варіант даної стрижки. Така зачіска виглядає дуже ефектно і романтично.

Фото: blllesk.ru

Фото: avrorra.com

Стрижка боб в стилі гранж

Легка недбалість у стилі гранж додасть стрижці боб стильний і модний акцент. Зазначимо, що такий варіант підійде і для короткого волосся і для середньої довжини.

Фото: www.yavmode.ru

Фото: www.yavmode.ru

Фото: www.yavmode.ru

Асиметричний боб-каре

Асиметричний боб додасть шевелюрі об`єму і текстурності. Також за рахунок такої зачіски вдасться приховати недоліки і скорегувати форму обличчя.

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

Багатошаровий боб-каре

Багатошаровий боб-каре допоможе візуально відкоригувати неправильні риси обличчя, надаючи їм аристократичну витонченість

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

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