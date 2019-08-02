Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Мода

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

1.3т Читати матеріал російською

Якщо ви хочете постригтися цікаво, яскраво, стильно, дотримуючись останніх трендів, модна стрижка боб стане найкращим рішенням.

Таку зачіску можна собі дозволити у будь-якому віці, оскільки боб має багато варіантів виконання. OBOZREVATEL підготував топ-5 найкращих прикладів.

Класична стрижка боб

Класичний боб зазвичай має чіткі контури і може бути, як зовсім коротким — до лінії вух, так і подовженим. Цей варіант стрижки з характерним точним густим зрізом найбільш розкішно виглядає на прямому волоссі.

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: vplate.ru

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: avrorra.com

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: avrorra.com

Новини
Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Стрижка боб з довгим чубчиком

Боб з довгим чубчиком — ще один модний варіант даної стрижки. Така зачіска виглядає дуже ефектно і романтично.

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: blllesk.ru

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: avrorra.com

Стрижка боб в стилі гранж

Легка недбалість у стилі гранж додасть стрижці боб стильний і модний акцент. Зазначимо, що такий варіант підійде і для короткого волосся і для середньої довжини.

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: www.yavmode.ru

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: www.yavmode.ru

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: www.yavmode.ru

Асиметричний боб-каре

Асиметричний боб додасть шевелюрі об`єму і текстурності. Також за рахунок такої зачіски вдасться приховати недоліки і скорегувати форму обличчя.

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: avrorra.com

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: avrorra.com

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: avrorra.com

Багатошаровий боб-каре

Багатошаровий боб-каре допоможе візуально відкоригувати неправильні риси обличчя, надаючи їм аристократичну витонченість

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: avrorra.com

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: avrorra.com

Зачіски 2019: названо наймодніші варіанти стрижки боб

Фото: avrorra.com

Раніше OBOZREVATEL розповів, яке фарбування волосся буде в тренді в 2019 році.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel