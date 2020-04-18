Який одяг з СРСР повернувся в моду в 2020 році: несподівані тренди

За часів СРСР модницям доводилося вельми нелегко: дефіцит і неприязнь до зарубіжних брендів найчастіше ставали головною перешкодою для людей, які хочуть бути в тренді.

Всі ми пам'ятаємо такі трендові речі, як яскраві штани-банани, джинси-варенки, кольорові вітровки, поясні сумки і інше. Багато з радянських трендів повертають свою популярність. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які речі з СРСР повернулися в моду цього року.

Спідниця-брюки або кюлоти

Брюки-кюлоти корыстувалися популярністю в СРСР серед жінок, які любили практичність, але при цьому повинні були виглядати жіночно і офіційно. Сьогодні ж спідниця-брюки є не тільки однією з варіацій вечірнього або офісного одягу. Існують варіанти, відмінно поєднуються з кросівками або масивними босоніжками.

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Штани-банани

Штани-банани, мабуть, найпоширеніший тренд з СРСР. Це можуть бути джинси з високою посадкою на талії або ж ділові брюки. "Банани" повернулися в моду кілька років назад, проте і в 2020 році не втратили своєї актуальності.

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Спідниця-плісе

Поширений тренд у всьому світі, але у радянських жінок він завоював особливу популярність. Це був справжній хіт 70-х років. Такі спідниці – жіночні і романтичні, не сковують рухів, роблять ходу плавною, а фігуру – спокусливою.

В сучасних варіаціях плісе можуть бути не тільки з вертикальними складками, як було в СРСР, а й з горизонтальними та діагональними. Дуже стильно виглядають багатоярусні плісировані спідниці і асиметричні моделі.

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Кольорові брючні костюми

Костюми яскравих кольорів з брюками в СРСР були справжнім порятунком для модниць. Вони стильні, але при цьому не були нудними, як тыпове ділове вбрання. Також в моді були фасони, які здавалися на кілька розмірів більшими. Зараз вони теж користуються величезною популярністю серед модниць.

SM News

Блузка поверх водолазки

Для тих, хто дотримується ділового дрес-коду, така мода – порятунок. Головне – вміло підібрати кольори. Особливо актуальне таке поєднання в холодну погоду. Стильно виглядає надіта поверх контрастної водолазки джинсова сорочка. Однак з класичною білою сорочкою теж сміливо можна експериментувати.

SM News

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яких дівчат вважали привабливими в СРСР і чим відрізнялися радянські стандарти краси від сучасних.

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