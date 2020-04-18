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18 квітня • оновлено в 21:45
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Який одяг з СРСР повернувся в моду в 2020 році: несподівані тренди

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За часів СРСР модницям доводилося вельми нелегко: дефіцит і неприязнь до зарубіжних брендів найчастіше ставали головною перешкодою для людей, які хочуть бути в тренді.

Всі ми пам'ятаємо такі трендові речі, як яскраві штани-банани, джинси-варенки, кольорові вітровки, поясні сумки і інше. Багато з радянських трендів повертають свою популярність. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які речі з СРСР повернулися в моду цього року.

Спідниця-брюки або кюлоти

Брюки-кюлоти корыстувалися популярністю в СРСР серед жінок, які любили практичність, але при цьому повинні були виглядати жіночно і офіційно. Сьогодні ж спідниця-брюки є не тільки однією з варіацій вечірнього або офісного одягу. Існують варіанти, відмінно поєднуються з кросівками або масивними босоніжками.

Який одяг з СРСР повернувся в моду: несподівані тренди

Pinterest

Штани-банани

Штани-банани, мабуть, найпоширеніший тренд з СРСР. Це можуть бути джинси з високою посадкою на талії або ж ділові брюки. "Банани" повернулися в моду кілька років назад, проте і в 2020 році не втратили своєї актуальності.

Який одяг з СРСР повернувся в моду: несподівані тренди

SM News

Спідниця-плісе

Поширений тренд у всьому світі, але у радянських жінок він завоював особливу популярність. Це був справжній хіт 70-х років. Такі спідниці – жіночні і романтичні, не сковують рухів, роблять ходу плавною, а фігуру – спокусливою.

В сучасних варіаціях плісе можуть бути не тільки з вертикальними складками, як було в СРСР, а й з горизонтальними та діагональними. Дуже стильно виглядають багатоярусні плісировані спідниці і асиметричні моделі.

Який одяг з СРСР повернувся в моду: несподівані тренди

Pinterest

Кольорові брючні костюми

Костюми яскравих кольорів з брюками в СРСР були справжнім порятунком для модниць. Вони стильні, але при цьому не були нудними, як тыпове ділове вбрання. Також в моді були фасони, які здавалися на кілька розмірів більшими. Зараз вони теж користуються величезною популярністю серед модниць.

Який одяг з СРСР повернувся в моду: несподівані тренди

SM News

Блузка поверх водолазки

Для тих, хто дотримується ділового дрес-коду, така мода – порятунок. Головне – вміло підібрати кольори. Особливо актуальне таке поєднання в холодну погоду. Стильно виглядає надіта поверх контрастної водолазки джинсова сорочка. Однак з класичною білою сорочкою теж сміливо можна експериментувати.

Який одяг з СРСР повернувся в моду: несподівані тренди

SM News

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яких дівчат вважали привабливими в СРСР і чим відрізнялися радянські стандарти краси від сучасних.

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Автор
Єва Романова
Теги
Мода СРСР
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
брендам и тренд,таких слов даже не знали.а вышиванки и чубы уже не, не канают
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Lady Мода

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