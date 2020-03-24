Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Купальники за часів СРСР вважалися величезним дефіцитом. Але заповзятливі радянські жінки знаходили спосіб виглядати, як відповідати західним трендам.

Про те, які купальники носили жінки в Радянському Союзі й на Заході – згадує OBOZREVATEL.

У 30-40-ві роки купальники для дам в СРСР виглядали як костюми. Це часто були комбінезон, які закривали повністю тулуб.

Фото: bigpicture.ru

Фото: bigpicture.ru

На Заході ж в цей час були популярними роздільні купальники. До речі, жінки носили й моделі, які нагадували структуру костюма, але вони були більш вишуканих форм, ніж в СРСР.

Фото: 4tololo.ru

Фото: bigpicture.ru

Фото: bigpicture.ru

Після 40-х років в СРСР стали виробляти сатинові ліфчики на ґудзиках в комплекті з чорними чоловічими трусами. І в такому вигляді радянські модниці відвідували пляжі аж до 70-х. У той час як в 60-х роках на Заході вже стали популярними бікіні та трусики на низькій посадці.

Фото: 4tololo.ru

Фото: 4tololo.ru

Італія, початок 60-х

Фото: bigpicture.ru

Фото: bigpicture.ru

До речі, СРСР не закуповував бікіні з принципу, адже як і низькі трусики – такі моделі вважалися непристойними. Попри це, радянські модниці, щоб відповідати західним трендам, самостійно почали вкорочувати трусики зверху. А наймодніші бікіні на зав'язках – їм доводилося шити.

Фото: 4tololo.ru

Фото: 4tololo.ru

У 70-ті імпортні купальники в СРСР купити було вкрай важко. Бікіні ж як і раніше шили самі або переробляли з високих трусиків. В цілому, біда з цією деталлю жіночого гардероба була аж до 80-х років.

Фото: 4tololo.ru

90-ті роки

Фото: interesno.cc

Фото: interesno.cc

Фото: interesno.cc

Фото: interesno.cc

Фото: zolotoy.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, яку білизну носили жінки в СРСР.

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