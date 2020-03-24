Головна Новини
24 березня • оновлено в 04:52
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

1.4т
Читати матеріал російською

Купальники за часів СРСР вважалися величезним дефіцитом. Але заповзятливі радянські жінки знаходили спосіб виглядати, як відповідати західним трендам.

Про те, які купальники носили жінки в Радянському Союзі й на Заході – згадує OBOZREVATEL.

У 30-40-ві роки купальники для дам в СРСР виглядали як костюми. Це часто були комбінезон, які закривали повністю тулуб.

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: bigpicture.ru

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: bigpicture.ru

На Заході ж в цей час були популярними роздільні купальники. До речі, жінки носили й моделі, які нагадували структуру костюма, але вони були більш вишуканих форм, ніж в СРСР.

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: 4tololo.ru

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: bigpicture.ru

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: bigpicture.ru

Після 40-х років в СРСР стали виробляти сатинові ліфчики на ґудзиках в комплекті з чорними чоловічими трусами. І в такому вигляді радянські модниці відвідували пляжі аж до 70-х. У той час як в 60-х роках на Заході вже стали популярними бікіні та трусики на низькій посадці.

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: 4tololo.ru

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: 4tololo.ru

Італія, початок 60-х

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: bigpicture.ru

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: bigpicture.ru

До речі, СРСР не закуповував бікіні з принципу, адже як і низькі трусики – такі моделі вважалися непристойними. Попри це, радянські модниці, щоб відповідати західним трендам, самостійно почали вкорочувати трусики зверху. А наймодніші бікіні на зав'язках – їм доводилося шити.

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: 4tololo.ru

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: 4tololo.ru

У 70-ті імпортні купальники в СРСР купити було вкрай важко. Бікіні ж як і раніше шили самі або переробляли з високих трусиків. В цілому, біда з цією деталлю жіночого гардероба була аж до 80-х років.

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: 4tololo.ru

90-ті роки

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: interesno.cc

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: interesno.cc

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: interesno.cc

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: interesno.cc

Які купальники носили в СРСР: чим відрізнялися від західних

Фото: zolotoy.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, яку білизну носили жінки в СРСР.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Мода

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги