Яке пальто купити весною 2019: топ-5 модних ідей

Весна - час для легких суконь і яскравих принтів. Але, на жаль, погода не завжди дозволяє бути в тренді і насолоджуватися довгоочікуваним теплом. Часом, в березні випадає сніг, а квітень зустрічає модниць дощами і холодним вітром. Для того, щоб не схибити навесні - необхідно мати хороше базове пальто, яке зможе не просто не зіпсувати образ, а й доповнити його.

Весняне пальто повинно бути надійним, але при цьому не важким, поєднуватися з іншим гардеробом і бути при цьому самостійною його одиницею, пише Vogue.ua.

NewWoman.ru

Бежевий – фаворит весняного сезону 2019, який особливо добре виглядає на верхньому одязі. Якісне бежеве пальто стане інвестицією не на один сезон. Головне – вибирати класичні моделі без зайвих деталей.

vogue.ua

Шкіряне пальто – річ-хамелеон. Цієї весни дизайнери більш широко подивилися на такий елемент гардеробу – у Міучії Прада воно рожеве і в кращих традиціях 1960-х, а Донателла Версаче надихається пітоновим візерунком.

vogue.ua

Чим більше клітинка, тим краще. Якщо взимку модні бренди експериментували з кліткою самих різних кольорів, то з настанням весни їх улюбленим поєднанням стало чорно-біле.

vogue.ua

Армійська естетика продовжує надихати модних дизайнерів. Деякі використовують форму військово-морського флоту, а іншим більше подобаються солдатські шинелі в темно-зелених відтінках.

vogue.ua

Вінілове пальто – річ для тих, хто не боїться привертати увагу. У цьому сезоні дизайнери в основному використовують вініл на класичних моделях верхнього одягу, а ось у виборі принтів себе не обмежують.

vogue.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, редактори Hypebae проаналізували покази провідних брендів під час минулих тижнів моди і виявили найбільш затребувані тренди 2019 року. Так, за словами інсайдерів, найпопулярнішою верхнім одягом стало пальто зі штучного хутра.

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