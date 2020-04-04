Як вибрати ідеальний купальник по типу фігури: топ-6 порад

Вибрати купальник по типу фігури не так просто, як здається на перший погляд. Є багато особливостей, які слід враховувати кожній жінці, щоб не виглядати на пляжі гірше за інших.

OBOZREVATEL підготував кілька порад про те, як зробити правильний вибір купальника, з огляду на вашу індивідуальність.

Тип фігури "груша"

Власницям фігури типу "груша" (стегна помітно ширші, ніж плечі) стилісти радять вибирати модель купальника з високими трусиками – такий прийом візуально зменшить об`єм стегон і зробить ноги довшими. Що стосується верху, то він повинен бути з застібками або зав'язками навколо шиї – це візуально розширить плечі.

Фото: klubok.com

Фото: 100sp.ru

Форма "перевернутого трикутника"

Якщо вашу фігуру можна віднести до типу "перевернутий трикутник" (плечі ширші за стегна), в цьому випадку рекомендується звернути увагу на купальники з широкими бретелями. У нижній частині вітаються і зав'язки, і банти, і рюші, і волани – вони візуально збільшать стегна.

Фото: asos.com

Фото: grogroshop.com.ua

Фігура "пісочний годинник"

Якщо ви не скаржитеся на пропорції та можете віднести свою фігуру до типу "пісочний годинник" (стегна і плечі майже однакової ширини, талія яскраво виражена), то можете сміливо вибирати собі бікіні: цей тип купальників створений саме для власниць ідеальних голлівудських пропорцій.

Фото: dhgate.com

Фото: dhgate.com

Тип фігури "прямокутник"

Власницям типу фігури "прямокутник" (коли талія практично не виражена) потрібно вибирати купальник, який буде створювати ілюзію, що плечі та стегна ширші за талію. Чудовим рішенням будуть монокіні – суцільні купальники з несподіваними та сміливими силуетами.

Фото: kolgot.net

Фото: bonprix.ua

Великий розмір

Якщо ви володієте пишною фігурою, варто звернути увагу на суцільні купальники з яскравими малюнками та щільними широкими бретелями. Строкатий візерунок відверне увагу від недосконалостей фігури, а широкі бретелі будуть підтримувати груди та злегка підтягувати животик.

Фото: womans.ws

Фото: ladywomans.ru

Маленькі груди

Дівчатам з невеликими грудьми та бажанням їх візуально збільшити підійдуть купальники з яскравими принтами, драпіруванням, стразами, декоративними вставками та вишивкою у верхній частині – такі деталі створюють ілюзію об`єму. Також не варто забувати про чашки push up.

Фото: modamia.kiev.ua

Фото: leboutique.com

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