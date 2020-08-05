Український дизайнер і модельєр Андре Тан розповів, як правильно носити й з чим поєднувати червоний одяг.

Цією корисною інформацією він поділився на особистій сторінці в Instagram. Також дизайнер закликав модниць експериментувати зі стилем і додавати фарб до буднів.

Не поєднуйте червоний і чорний одяг

Всі звикли, що ці кольори є своєрідною класикою. Однак Андре Тан запевняє: червоний і чорний кольори перетягують увагу на себе. Краще вибрати total red і бути в тренді. Але варто врахувати, що приталений яскравий одяг підкреслить всі недоліки фігури.

Як правильно носити червоний одяг: поради від Андре Тана (Instagtam Андре Тана)

Комбінуйте червоний колір з іншими відтінками

Червоний колір не обов`язково робити домінантним в образі. Модниці можуть сміливо його поєднувати з одягом сірого, білого або благородного бежевого відтінку. Світлі кольори прекрасно пом'якшують агресивність червоного.

Як правильно носити червоний одяг: поради від Андре Тана (Instagtam Андре Тана)

Фіолетовий і червоний – поєднання сміливих

За словами дизайнера, якщо ви хочете підкорити всіх й стати зіркою вечора – спробуйте скомбінувати фіолетовий і червоний. Але важливо, щоб атмосфера заходу була відповідною, інакше таке ефектне поєднання буде виглядати недоречним.

Як правильно носити червоний одяг: поради від Андре Тана (Instagtam Андре Тана)

Поєднання червоної одежі з коричневою

"Завжди вважав коричневий підлим кольором, особливо в поєднанні з червоним. Цей колір може мати холодний або теплий відтінок, і від цього залежить, подружиться він з яскравим вбранням. Чим тепліший і світліший коричневий, тим виразніше видно в ньому червоні складові, тим гармонійніше він буде поєднуватися. Глухі, холодні відтінки коричневого виглядатимуть дуже похмуро навіть з найяскравішим і світлим червоним", – додав Андре Тан.

Як правильно носити червоний одяг: поради від Андре Тана (Instagtam Андре Тана)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер і модельєр Андре Тан показав, з чим поєднувати тропічні принти. А також розповів, куди їх можна одягати.