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20 грудня • оновлено в 10:28
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Як пофарбуватися в рік Щура: 4 модних варіанти для жінок різного віку і зовнішності

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Деякі жінки регулярно вдаються до фарбування волосся, щоб приховати сивину або просто виглядати яскравіше, а деякі тільки замислюються над тим, щоб змінити колір зачіски.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам 4 трендових кольори для фарбування, які будуть актуальні в 2020 році Щура і підійдуть для жінок різного віку і типу зовнішності.

Природний блонд

Як пофарбуватися в рік Щура: 4 модних варіанти для жінок різного віку і зовнішності

All Things Hair

Багато стилістів зараз підтримують повернення до моди пшеничних відтінків волосся, які виглядають природно на русявих дівчатах. Натуральний блонд також підходить під теплий тип зовнішності – дівчатам з карими або зеленими очима і шкірою персикового відтінку.

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Кольорові кінчики

Як пофарбуватися в рік Щура: 4 модних варіанти для жінок різного віку і зовнішності

Nur.kz

Кольорові кінчики раніше були популярним трендом серед підлітків в 2010-х, але зараз перейшли і до "дорослої" моди. Багато зірок вже приміряли цей тренд на собі і пофарбували кінчики волосся в контрастний колір. Якщо боїтеся радикально міняти імідж, рекомендуємо купити спрей або крейду для тимчасового фарбування.

Яскраво-рудий

Як пофарбуватися в рік Щура: 4 модних варіанти для жінок різного віку і зовнішності

24hair.ru

Вогненно-рудий колір волосся, судячи з усього, буде на піку популярності в 2020 році. Такий колір відмінно підійде для жінок старшого віку, які носять коротку стрижку. Крім того, рудий красиво виглядає в зачісках на довгому волоссі. Фарбуватися в рудий чи ні, вирішувати тільки вам, але стилісти в рік Щура однозначно рекомендують поекспериментувати з цим кольором.

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Сріблясте омбре

Як пофарбуватися в рік Щура: 4 модних варіанти для жінок різного віку і зовнішності

feminissimo.ru

У 2020 році металевого білого Щура якраз саме сріблястий колір стане головним трендом у фарбуванні волосся. Сріблясте омбре принесе удачу тим, хто вибере улюблений колір господаря року. Такий варіант фарбування підійде власницям русявого волосся – перехід від натурального кольору коренів до пофарбованих у сріблястий кінчиків вийде плавним і гармонійним.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
стрижка Мода жінки зачіска Краса Стиль
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