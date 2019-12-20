Як пофарбуватися в рік Щура: 4 модних варіанти для жінок різного віку і зовнішності

Деякі жінки регулярно вдаються до фарбування волосся, щоб приховати сивину або просто виглядати яскравіше, а деякі тільки замислюються над тим, щоб змінити колір зачіски.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам 4 трендових кольори для фарбування, які будуть актуальні в 2020 році Щура і підійдуть для жінок різного віку і типу зовнішності.

Природний блонд

All Things Hair

Багато стилістів зараз підтримують повернення до моди пшеничних відтінків волосся, які виглядають природно на русявих дівчатах. Натуральний блонд також підходить під теплий тип зовнішності – дівчатам з карими або зеленими очима і шкірою персикового відтінку.

Кольорові кінчики

Nur.kz

Кольорові кінчики раніше були популярним трендом серед підлітків в 2010-х, але зараз перейшли і до "дорослої" моди. Багато зірок вже приміряли цей тренд на собі і пофарбували кінчики волосся в контрастний колір. Якщо боїтеся радикально міняти імідж, рекомендуємо купити спрей або крейду для тимчасового фарбування.

Яскраво-рудий

24hair.ru

Вогненно-рудий колір волосся, судячи з усього, буде на піку популярності в 2020 році. Такий колір відмінно підійде для жінок старшого віку, які носять коротку стрижку. Крім того, рудий красиво виглядає в зачісках на довгому волоссі. Фарбуватися в рудий чи ні, вирішувати тільки вам, але стилісти в рік Щура однозначно рекомендують поекспериментувати з цим кольором.

Сріблясте омбре

feminissimo.ru

У 2020 році металевого білого Щура якраз саме сріблястий колір стане головним трендом у фарбуванні волосся. Сріблясте омбре принесе удачу тим, хто вибере улюблений колір господаря року. Такий варіант фарбування підійде власницям русявого волосся – перехід від натурального кольору коренів до пофарбованих у сріблястий кінчиків вийде плавним і гармонійним.

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