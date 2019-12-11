Як одягнутися тепло й стильно взимку: топ-3 крутих способів

З настанням холодів кожна жінка починає задумуватись, як утеплитися і водноча мати стильний і жіночний вигляд.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував топ-3 крутих способів, як носити речі взимку 2020 року.

Одягайтеся в одній колірній гамі

Виглядати стильно і жіночно цієї зими можна і при багатошаровому поєднанні одягу. Головне, підбирати його в одній колірній гамі. Наприклад, одягніть білий светр з горлом, а зверху — вільний костюм того ж кольору. І завершите образ, чобітьми білого кольору та сумкою, а зверху одягніть довгу шубу та шапку. Зазначимо, що такий образ буде легким в складанні, і головне, теплим.

Фото: ilovehobby.club

Носіть речі без додаткового об`єму

Такі речі як пуховики-сукні або ж шуби гусениці хоч і утеплюють образ, але все ж візуально повнять його. Тому краще створювати більш елегантні варіанти. Вони можуть складатися з водолазки, сукні та колготок. Додати до них можете довгі чоботи, шапку та шубку міді.

Фото: mehshub.ru

Одягайте термобілизну

Зараз стали випускати спеціальний одяг для сильних холодів — термобілизну. Воно позбавить вас необхідності одягати кофту під светр, що могло б додати вам зайвих кілограмів.

Фото: ru.dhgate.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні антитренди зими 2020 року. У наступному році в моді залишаються лаконічність і простота.

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