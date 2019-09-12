Як одягатися, щоб виглядати стрункіше: топ-5 правил

Практично кожна жінка хоче бути трішки стрункішою, ніж вона є. І бажано без тренувань і виснажливих дієт.

OBOZREVATEL розповість про топ-5 правилах, як скорегувати фігуру за допомогою одягу.

Складіть образ в одному кольорі

Комбінуйте речі ідентичних або дуже схожих відтінків. Тоді верх і низ створять вертикальну лінію, завдяки чому силует здасться більш витягнутим і струнким.

Фото: yapokupyu.ru

Фото: makataka.su

Фото: makataka.su

Виберіть блузи з V-подібним вирізом

Кофтинки і топи з V-подібним вирізом візуально подовжать верхню частину тіла і зроблять його стрункішим. А спокусливий виріз приверне увагу до вашого декольте, залишивши інші частини тіла поза увагою.

Фото: aliexpress.com

Фото: yapokupyu.ru

Фото: aliexpress.com

Придбайте спідницю-олівець

Як правило, саме спідниця-олівець ідеально приховує зайві сантиметри. Головне правило — вибирайте модель, яка буде делікатно підкреслювати фігуру, але не облягати її занадто щільно, як рукавичка.

Фото: elle.ru

Фото: vplate.ru

Фото: justthedesign.com

Носіть штани кльош з підборами

Широкі внизу і облягаючі зверху штани кльош врівноважують пропорції фігури і приховують деякі проблемні місця — наприклад, великі стегна. Але є умова: щоб отримати гарний і спокусливий силует, кльош потрібно носити виключно з каблуками.

Фото: yapokupyu.ru

Фото: womans.ws

Фото: womans.ws

Носіть туфлі із загостреними носами

Що стосується взуття, то найкращим помічником в справі візуального перетворення фігури стануть лодочки з загостреним носом. Вони подовжать ноги, зроблять їх стрункішими і більш витонченими.

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

Фото: shoes.ua

Раніше OBOZREVATEL публікував поради про те, як правильно носити довгі спідниці на прикладі культових зірок.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram