Як одягатися, щоб виглядати стрункіше: топ-5 правил

Практично кожна жінка хоче бути трішки стрункішою, ніж вона є. І бажано без тренувань і виснажливих дієт.
OBOZREVATEL розповість про топ-5 правилах, як скорегувати фігуру за допомогою одягу.
Складіть образ в одному кольорі
Комбінуйте речі ідентичних або дуже схожих відтінків. Тоді верх і низ створять вертикальну лінію, завдяки чому силует здасться більш витягнутим і струнким.
Фото: yapokupyu.ru
Фото: makataka.su
Фото: makataka.su
Виберіть блузи з V-подібним вирізом
Кофтинки і топи з V-подібним вирізом візуально подовжать верхню частину тіла і зроблять його стрункішим. А спокусливий виріз приверне увагу до вашого декольте, залишивши інші частини тіла поза увагою.
Фото: aliexpress.com
Фото: yapokupyu.ru
Фото: aliexpress.com
Придбайте спідницю-олівець
Як правило, саме спідниця-олівець ідеально приховує зайві сантиметри. Головне правило — вибирайте модель, яка буде делікатно підкреслювати фігуру, але не облягати її занадто щільно, як рукавичка.
Фото: elle.ru
Фото: vplate.ru
Фото: justthedesign.com
Носіть штани кльош з підборами
Широкі внизу і облягаючі зверху штани кльош врівноважують пропорції фігури і приховують деякі проблемні місця — наприклад, великі стегна. Але є умова: щоб отримати гарний і спокусливий силует, кльош потрібно носити виключно з каблуками.
Фото: yapokupyu.ru
Фото: womans.ws
Фото: womans.ws
Носіть туфлі із загостреними носами
Що стосується взуття, то найкращим помічником в справі візуального перетворення фігури стануть лодочки з загостреним носом. Вони подовжать ноги, зроблять їх стрункішими і більш витонченими.
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Фото: shoes.ua
Раніше OBOZREVATEL публікував поради про те, як правильно носити довгі спідниці на прикладі культових зірок.
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